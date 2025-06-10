竹北環北路2段路面劣化嚴重 鐵路橋下區域完成重鋪

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣竹北市公所今天表示，竹北環北路路面劣化情形明顯，其中以環北路2段最為嚴重，已完成路段鐵路橋下區域的刨除重鋪工程並整修，以強化道路安全與提升行車品質。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者說，環北路的1段至5段串聯重劃區、工業區與科技園區，呈ㄇ字型圍繞竹北西區、老城區，肩負產業運輸、居民通勤，更支撐著城市發展的骨幹路網。

他表示，其中環北路2段，在重型工作車輛頻繁使用下，導致路面嚴重劣化，公所編新台幣644萬元進行刨鋪作業，目前已完成此路段鐵路橋下區域的刨除重鋪工程。

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竹北市公所主任秘書陳家緯告訴中央社記者表示，此次改善路段位於環北路2段鐵路橋下，施作面積約9200平方公尺，該處因鄰近預拌混凝土場、資源回收廠與持續開發中的園區等，長期重型車輛密集進出，導致路面損壞情況嚴重。

他說，公所採用瀝青混凝土刨除加封工法進行整修，提升耐用性與平整度，並強化整體道路結構，後續將逐步改善包括通往新埔與台元科技園區的環北路1段等其他路段，提升道路品質。（編輯：李錫璋）1140610