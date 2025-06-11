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香港女棄養狗貓 新北動保處開罰55萬元

2025/6/11 18:54
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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市動保處今天表示，香港籍賴姓女子日前因要返回香港，而將23隻寵物帶到永和區仁愛公園找人認養，最後仍有9隻貓犬無人認養，經動保處安置並認定棄養，開罰55萬元。

動保處新聞稿指出，5月19日晚間接獲通報，在永和區仁愛公園有多隻狗貓連同籠具疑遭棄置，動保處及永和警分局隨即派員前往稽查，發現飼主在現場辦理送養會。

動保處表示，經查飼主為香港籍人士，5月20日要回香港，她所飼寵物無法帶走，因而將18隻貓、5隻狗共23隻寵物帶到公園找人認養，她現場簽署轉讓單予愛心民眾。

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動保處指出，最後仍有8貓、1犬無人認養，為免於寵物置放街頭過夜，動保處帶回安置。飼主隔日未依約至動保處領回寵物，認定為棄養，且寵物多未施打狂犬病疫苗及絕育，依法裁罰共新台幣55萬元罰鍰並列為黑名單，終身不得飼養犬貓。

動保處表示，賴女雖已出境，仍會依法進行裁罰及送行政執行，往後一旦入境，移民署會通報行政執行署，啟動後續罰鍰追繳程序。（編輯：戴光育）1140611

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