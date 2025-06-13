竹縣嘉豐國小停車場 16日起接送時段30分鐘免費

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣交旅處今天指出，從16日起嘉豐國小公有地下停車場將於上下學尖峰接送時段提供進場30分鐘內免費停車，藉以解決校園附近交通壅塞問題，接送的家長可多利用。

國民黨新竹縣議員吳旭智今天表示，此區域除國小外，還包含幼兒園、托嬰中心，每到上下學時段車流壅塞，不少家長反映每次短暫接送臨停常被開單，也擔心會影響他人通行。

他說，學齡前孩童接送需引導與陪伴，若無足夠停車彈性，面對有時孩童會鬧脾氣等狀況，家長恐無法在短時間內完成接送。為此多次與交旅處協商，促成時段與優惠的擴充，在通學尖峰時段由原本15分鐘延長為30分鐘免費停車。

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對此，新竹縣交通旅遊處透過文字表示，嘉豐國小公有地下停車場免費停車時段為週一至週五上午7時30分至上午9時、下午4時30分至晚間6時，適用於通學尖峰時段，期盼為學童打造更安全的通行環境。

交旅處指出，此措施期能導引家長車輛進入合法停車場內停車，避免違規停車與交通糾紛，後續也將與竹北市公所共同改善校園附近的臨停空間，設立家長接送區及新增相關告示牌等。（編輯：戴光育）1140613