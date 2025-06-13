虎科大設置微藻固碳系統 捕捉碳、淨化水質

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（中央社記者蔡智明雲林縣13日電）教育部支持虎尾科技大學建置的「微藻固碳系統」今天啟動，透過微藻光合作用，吸收空氣中的二氧化碳，達到碳捕捉與水質淨化效果，每年亦可產出藻粉，具備高度生技應用價值。

虎科大舉行「微藻固碳系統啟動儀式暨永續週成果展」，由校長張信良、環保部主任祕書蔡孟裕、雲林縣府計畫處長李明岳共同啟動「微藻固碳系統」。

張信良致詞說，「微藻固碳系統」獲教育部「建構智慧化氣候友善校園先導型計畫」支持建置，總投入超過新台幣240萬元，結合該校生物科技與自動化工程技術強化永續能量提升。

張信良指出，「微藻固碳系統」透過微藻光合作用，吸收空氣中的二氧化碳，達到碳捕捉與水質淨化效果，每年固碳量約為11公斤的二氧化碳，亦能回收生質資源再利用。

此外，系統每年可產出6kg藻粉，具備高度生技應用價值，其可製成免疫調節劑、新型藥物載體、膳食補充劑、面膜與化妝品原料。透過技術轉移，未來可串接中部醫藥與健康食品產業，擴大學術研發與產業應用效益。

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蔡孟裕表示，虎科大啟用微藻固碳系統正好呼應國家推動2050淨零政策；環境部與農業部正推動利用畜牧糞尿廢水進行厭氧發酵產出甲烷發電的能源轉型政策，也與虎科大發展畜牧廢水再生應用的實踐相互呼應。

張信良強調，虎科大將持續以教育為根基，以行動帶動區域與社會共同邁向永續淨零的未來。（編輯：方沛清）1140613