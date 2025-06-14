高雄港站容積調配 保留台鐵5.7公頃供市民休閒

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市都發局今天公布高雄港站容積調配案，原台鐵高雄港站5.7公頃土地是屬於商業區可以建築開發，市都委會5月底審議通過，可保留5.7公頃開放空間讓市民休閒使用。

都發局今天新聞稿表示，原台鐵高雄港站5.7公頃土地是屬於商業區可以建築開發，104年台鐵辦理更新招商時，引起文化團體、市民連署關注及訴求全區保留，107年高市文化局依法登錄為文化景觀範圍而開發受限，現今發展為哈瑪星鐵道文化園區。

都發局長吳文彥表示，高雄港站容積調配案，不僅促進交通部鐵道局與國營台鐵公司國有土地資產活化；同時兼顧地方哈瑪星鐵道文化景觀保存利用；以及保留5.7公頃開放空間讓市民休閒使用。

都發局說明，台鐵公司依高雄市都市計畫委員會建議進行都市計畫書圖修正，未來高雄港站土地在捐贈給市府後，也會由市府文化局整體規劃鐵道文化景觀保存利用。

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此外，這案高雄車站周邊的4處容積接受基地，也會配合市府推動「高雄車站大都更計畫」，結合公辦都更活化國公有地，以加速高雄站區域轉型，為城市翻轉注入新動能。

都發局指出，去年1月配合行政院推動國營台鐵公司化政策，以及原台鐵資產管理運用償債任務，由交通部鐵道局、國營台鐵公司及市府三方研商，以「資產價值不減損」原則，把高雄港站台鐵舊鐵道土地等原有可發展容積，調配至高雄車站國營台鐵公司所屬土地。（編輯：謝雅竹）1140614