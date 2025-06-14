加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

高雄港站容積調配 保留台鐵5.7公頃供市民休閒

2025/6/14 11:35（6/14 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市都市計畫委員會5月底審議通過，原台鐵高雄港站5.7公頃土地可保留給市民休閒使用。圖為高雄港空拍。（高雄市都發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月14日
高雄市都市計畫委員會5月底審議通過，原台鐵高雄港站5.7公頃土地可保留給市民休閒使用。圖為高雄港空拍。（高雄市都發局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市都發局今天公布高雄港站容積調配案，原台鐵高雄港站5.7公頃土地是屬於商業區可以建築開發，市都委會5月底審議通過，可保留5.7公頃開放空間讓市民休閒使用。

都發局今天新聞稿表示，原台鐵高雄港站5.7公頃土地是屬於商業區可以建築開發，104年台鐵辦理更新招商時，引起文化團體、市民連署關注及訴求全區保留，107年高市文化局依法登錄為文化景觀範圍而開發受限，現今發展為哈瑪星鐵道文化園區。

都發局長吳文彥表示，高雄港站容積調配案，不僅促進交通部鐵道局與國營台鐵公司國有土地資產活化；同時兼顧地方哈瑪星鐵道文化景觀保存利用；以及保留5.7公頃開放空間讓市民休閒使用。

都發局說明，台鐵公司依高雄市都市計畫委員會建議進行都市計畫書圖修正，未來高雄港站土地在捐贈給市府後，也會由市府文化局整體規劃鐵道文化景觀保存利用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，這案高雄車站周邊的4處容積接受基地，也會配合市府推動「高雄車站大都更計畫」，結合公辦都更活化國公有地，以加速高雄站區域轉型，為城市翻轉注入新動能。

都發局指出，去年1月配合行政院推動國營台鐵公司化政策，以及原台鐵資產管理運用償債任務，由交通部鐵道局、國營台鐵公司及市府三方研商，以「資產價值不減損」原則，把高雄港站台鐵舊鐵道土地等原有可發展容積，調配至高雄車站國營台鐵公司所屬土地。（編輯：謝雅竹）1140614

#高雄市都發局
#鐵道局
#台鐵公司
#交通部
#交通部鐵道局
#行政院
#高雄市
#都發局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：