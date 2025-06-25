金門獲贈救災指揮車 高雄永旭慈善：明年再捐1輛

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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）金門消防局獲高雄市永旭希望工程慈善協會捐贈救災指揮車1輛，今天舉行啟用典禮；協會理事長呂文雄致詞時表示，得知金門消防局還有1台救災指揮車需求，明年將再捐1輛。

高雄市永旭希望工程慈善協會捐贈金門縣消防局救災指揮車1輛，今天舉行啟用典禮，由呂文雄代表捐贈，金門副縣長李文良代表受贈，並頒發感謝狀。

李文良致詞表示，擔任副縣長2年多期間，消防局已獲得許多善心人士捐贈，包括水域救援車、救護車，以及今天受贈的救災指揮車，都是消防人員執行勤務時所需設備，「感謝許多人共襄盛舉，使金門救難救護網絡能夠健全」。

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呂文雄表示，高雄市永旭希望工程慈善協會成立於民國105年，陸續捐贈各縣市救災指揮車，此次捐贈金門消防局第1大隊車輛，是協會捐贈的第27輛救災指揮車；他也表示，此次造訪金門得知第2大隊還有1台救災指揮車需求，明年將再捐贈1輛。

金門縣消防局長呂英華接受媒體聯訪時指出，救災指揮車主要提供給外勤指揮官到現場指揮時使用，這次也是金門消防第1台受捐贈救災指揮車，而第2大隊指揮車已使用約20年，感謝永旭希望工程慈善協會願意再次捐贈；他也說，消防局陸續受贈許多車輛、裝備器材，目前消防局救護車已全數換新，「如有善心人士想捐救護車，也希望可轉捐其他裝備器材」。（編輯：陳仁華）1140625