中友翻轉動漫祭登場 打造16大經典場景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中27日電）迎接暑假到來，「中友翻轉動漫祭」今天起到7月14日登場，開展首日即吸引眾多動漫迷前來，現場打造16大人氣動漫場景，讓觀眾有如置身於動漫世界中，還可拍照打卡。

「中友翻轉動漫祭」今天舉行開幕儀式，匯集「膽大黨」、「防風少年」、「葬送的芙莉蓮」、「Lycoris Recoil莉可麗絲」等熱門動漫作品，很多動漫迷打扮成動漫角色到場，有如進入華麗的動漫世界中。

主辦的中友百貨促銷課襄理陳淑蘭表示，「中友翻轉動漫祭」邁入第8屆，每年都吸引全台動漫迷朝聖，短短3週可創造近2000萬業績，去年共湧進逾11萬人次參觀，今年預估參觀人潮將突破13萬人次。

陳淑蘭說，中友百貨今年上半年業績也繳出優異成績單，營業額超過預期目標，較去年成長近1成，相信加上動漫祭的業績相助，可以達成更高的目標。暑假期間，後續還有「印象派光影藝術展」、「Insect Park昆蟲島互動樂園」、「小農市集」等活動陸續登場，陪伴親子歡度快樂的暑假時光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主辦單位說明，今年展場打造16大經典動漫場景，還原動漫中的經典片段，為粉絲們提供拍照打卡聖地，並有3米高的「鬼滅之刃」蛇柱氣偶。同時匯集了動漫迷最想收藏的各式周邊商品，從限定版公仔、精美海報到實用生活用品，應有盡有。

此外，新光三越世貿聯合特販會第6場今天起到7月14日在台中世貿中心二館登場，除集結53家流行服飾、家庭用品、超市食品等品牌，還有動漫主題展「曼迪歡樂季」，匯集包括名偵探柯南、孤獨搖滾、火影忍者等經典人氣動畫周邊商品，也有名偵探柯南打卡牆，歡迎動漫迷前來參觀打卡。（編輯：謝雅竹）1140627