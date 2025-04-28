中央補助企業新建托兒設施 台東加碼後共550萬元

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（中央社記者李先鳳台東縣28日電）推動「雙就業、雙照顧」政策，提升家庭照顧支持系統，勞動部補助企業新興建托兒設施今年提高至新台幣500萬元，台東縣政府加碼補助50萬元，成為全國獲補助金額最高的縣市。

台東縣政府指出，其他相關各項措施也加碼補助，包括哺（集）乳室設置，中央補助最高2萬元，縣府再加碼每年最高1萬元，補助項目包含靠背椅、桌子、母乳儲存專用冰箱及有蓋垃圾桶等。

此外，雇主辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，每年最高補助60萬元，縣府加碼每年最高2萬元，可運用於支付相關托育服務相關費用，例如遊具、玩具、睡眠休息、安全防護等設施及設備。

縣府社會處說明，新興建托兒設施在於鼓勵企業附設托兒（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心等），勞動部自114年起補助額度由300萬元提高至500萬元，縣政府再加碼最高補助50萬元。另設置後或已設置，中央每年最高補助50萬元用以改善或更新，縣政府加碼每年最高3萬元。

社會處長陳淑蘭指出，推動友善職場政策，強化育兒支持體系，此次加碼補助，除鼓勵企業設置哺（集）乳室及托兒設施，更納入居家式托育與送托補助，涵蓋從設施建置到服務使用的全方位支持。

陳淑蘭表示，中央與地方聯手補助，企業可申請最多550萬元新建經費，或每年最高60萬元的營運及照顧支出，進一步降低企業導入托育服務的門檻，協助育兒家庭減輕負擔，尤其有助女性重返職場，實現性別平等。

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勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，每年分二期受理申請，第2期自5月1日至6月15日開放申請，鼓勵縣內事業單位踴躍提出申請，攜手打造友善的勞動環境。

社會處說明，這項政策特別重視不同規模與產業別的企業需求，不限僱用人數皆可申請，讓中小型事業單位也能參與建構友善職場。（編輯：陳清芳）1140428