七星潭與大農大富推星空導覽 富里辦螢火蟲電影院

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮縣政府推出「2025流星花蓮」系列活動，選在七星潭風景區與大農大富平地森林園區，免費星空導覽體驗，寓教於樂；富里鄉則舉辦螢火蟲電影院，規劃市集享夏夜藝文饗宴。

花蓮縣政府發布訊息表示，花蓮擁有得天獨厚的自然環境與絕佳的觀星條件，長期以來積極發展天文觀光產業，並重視在地導覽人才的培育。自今年4月起辦理多場天文解說員回訓課程，內容涵蓋導覽技巧、教材應用、星空故事及戶外觀星實作等，期望透過專業化訓練，建立穩定的在地師資群，強化解說能力，以專業導覽結合自然景觀，呈現花蓮夜空的壯麗與魅力，扎根花蓮的天文與深度之旅。

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縣府觀光處指出，暑期7、8月期間，於每週末在七星潭風景區與大農大富平地森林園區推出共48場免費星空導覽活動，適合全家大小、親朋好友及天文愛好者一同在太平洋遼闊視野與草原星海中，透過專業解說員的帶領，仰望浩瀚銀河、聆聽星座神話，深入探索宇宙奧祕。

南區的富里鄉，推出電影藝術分享計畫-螢火蟲電影院，將於7月11日下午4時至晚間9時，在富里鄉東里村辦公處登場。鄉公所表示，現場販售特色飲品、美食，讓參與民眾能在欣賞電影之餘，支持在地產業與永續生活。主辦單位提供限量餐券，鼓勵民眾選購市集餐食，享受從視覺到味覺的豐富饗宴，打造一場深度感受在地文化的夏日盛會。（編輯：李淑華）1140630