鄭雨盛斜槓製作「寧靜海」 好兄弟李政宰幫打氣

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韓國影帝鄭雨盛（圖）斜槓擔任製作人的太空科幻影集「寧靜海」24日上檔，鄭雨盛日前受訪表示，看了新銳導演崔恆墉的同名短篇電影後，就決定把它做成長篇作品，「我很喜歡故事的世界觀，韓國沒有嘗試過這樣的科幻題材」。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）韓國影帝鄭雨盛斜槓擔任製作人的太空科幻影集「寧靜海」24日上檔，已擠進台灣Netflix排行榜前10名，鄭雨盛的好友李政宰因影集「魷魚遊戲」在全球大紅，也不忘替鄭雨盛加油。

鄭雨盛日前接受台灣媒體越洋線上聯訪，表示自己7年前看了新銳導演崔恆墉的同名短篇電影後，就決定把它做成長篇作品，「我很喜歡故事的世界觀，韓國沒有嘗試過這樣的科幻題材」。

「寧靜海」以2075年缺乏水源的荒廢地球作為背景，韓國宇宙航空局再組探勘隊前往月球，想從曾經出事的基地回收研究樣本，一行人抵達後卻發現內部充滿大量死屍。全劇歷經2年拍攝和1年多後期製作才大功告成。

繼電影「記得愛過你」後，鄭雨盛再次擔任製作人，他坦言以月球為主要場景挑戰極大，「在韓國內的主流、安全的市場裡對於做這樣的新嘗試還是會擔心」，但是他認為對多樣性的新挑戰，是擴張創作和想像力的挑戰和努力。

鄭雨盛透露，原本初期有打算參與演出，不過隨著劇本編寫時間拉長，並決定和Netflix合作製成影集後，就打消擔任演員念頭，想以製作人身分全心投入，更網羅孔劉、裴斗娜、李準、金善映等演技派卡司。

鄭雨盛的好友李政宰先前剛以「魷魚遊戲」在全球爆紅，「寧靜海」同樣由Netflix製作，被問及李政宰私下是否有替他打氣，鄭雨盛表示，不管什麼作品彼此都會私下鼓勵，「是好朋友也是好同事」。

鄭雨盛提到李政宰拍攝「魷魚遊戲」時就已聽過故事內容，他認為是相當有趣的劇本，也很開心經由Netflix受到全球的喜愛。不過鄭雨盛強調：「我不認為每部作品都會締造那個現象，以每個作品特有的個性和魅力，受到多少的喜愛才是比較重要的。」

鄭雨盛表示，希望觀眾能感受到「寧靜海」的感性，他在採訪結束時也特別用中文說3次「謝謝」，向台灣媒體、觀眾致意。

「寧靜海」全季共8集，已在Netflix上架。（編輯：張雅淨）1101226

太空科幻影集「寧靜海」以2075年缺乏水源的荒廢地球作為背景，韓國宇宙航空局再組探勘隊前往月球，網羅演員李準（右起）、孔劉、裴斗娜、金善映等演技派卡司參與。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月26日