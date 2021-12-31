惡作劇之吻家族睽違16年合體 線上倒數陪跨年

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藝人鄭元暢（右2）邀請當年主演台劇「惡作劇之吻」家族演員張永正（左起）、趙詠華、唐從聖（右），到他的YouTube頻道節目中合體下廚，31日晚間也將陪劇迷倒數跨年。（M.I.E.最大國際娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月31日

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）經典台劇「惡作劇之吻」家族時隔16年在藝人鄭元暢的YouTube頻道「不專業廚房」合體，吸引大批劇迷重溫一家人可愛的相處，除了陪粉絲上週度過平安夜，今晚將陪劇迷倒數跨年。

為了重現惡吻家人圍著餐桌吃飯的經典畫面，鄭元暢邀請張永正、趙詠華、唐從聖在自己的YouTube頻道再登場，特別選了菜脯蛋、乾煸四季豆、炸排骨、宮保雞丁、貢丸湯4菜一湯家常菜，沒想到已經播出2集，卻連第1道菜脯蛋都還沒完成，為了要趕上與林依晨相約連線的時間，大家開始卯起來煮菜，但卻越來越失控。

不只是菜脯蛋，宮保雞丁也傳出陣陣燒焦味，鄭元暢煮貢丸湯時不管三七二十一連高湯包裝袋也一起丟下去煮，嚇壞大家。趙詠華忍不住說：「我只求可以吃完沒有副作用就好。」唐從聖則笑說：「我只求可以順利錄完就好了。」

沒想到這麼失控的廚房，居然也在吵鬧中把菜做完了，大家準時乖乖坐在餐桌上和林依晨連線，七嘴八舌地分別將自己煮完的成品分享給林依晨看。

唐從聖笑虧，林依晨很幸運避掉要吃這些菜。趙詠華則說，大家等等要帶林依晨去餐廳吃飯，沒想到小綜（鄭元暢）竟打算把菜打包給林依晨吃。唐從聖立刻跳出來保護「女兒湘琴」，「我們把菜帶去，我們吃餐廳的菜，然後這些菜給餐廳的人吃！」又讓一家人笑得東倒西歪。

這集特別將時間調整到今晚11時45分播出，準備和劇迷一起倒數跨年，鄭元暢也會同步在YouTube官方頻道的聊天室與大家倒數迎接2022。（編輯：管中維）1101231

影片來源：鄭元暢官方專屬頻道Joseph Cheng's Official Channel

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