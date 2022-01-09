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「素還真」驚喜現身西門町 逾200粉絲合照同樂

2022/1/9 18:47（1/9 22:06 更新）
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布袋戲電影「素還真」將於春節檔期上映，片商9日邀請4名Coser扮演並還原素還真4個經典時期造型，踩街活動吸引民眾圍觀。中央社記者郭日曉攝 111年1月9日
布袋戲電影「素還真」將於春節檔期上映，片商9日邀請4名Coser扮演並還原素還真4個經典時期造型，踩街活動吸引民眾圍觀。中央社記者郭日曉攝 111年1月9日
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（中央社記者王心妤台北9日電）布袋戲電影「素還真」將於春節檔期上映，片商今天邀請4名Coser扮演並還原素還真4個經典時期造型，還沿街贈送紅包袋等贈品，吸引超過200名粉絲及民眾圍觀合照。

「素還真」由布袋戲界「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇親自配音，將素還真少年故事搬上大銀幕，電影將於28日上映。

4名Coser今天還原的素還真造型，包含2012年「霹靂戰元史之天競鏖鋒」、2013年「霹靂俠影之轟掣天下 」、2019年「霹靂英雄戰紀之刀說異數」，還有此次電影將曝光素還真少年時期的新造型。

除了踩街活動，4名Coser也在熱鬧的西門町街頭進行快閃表演，最後舉出「票房大賣」的扇子。現場不只有民眾圍觀，還有特地從台中北上的忠實粉絲，自備素還真周邊商品與公仔開心合照，並開心表示，「終於與英雄見到面了。」（編輯：張雅淨）1110109

布袋戲電影「素還真」將於春節檔期上映，片商9日邀請4名Coser扮演並還原素還真4個經典時期造型，在熱鬧的西門町街頭進行快閃表演。中央社記者郭日曉攝 111年1月9日
布袋戲電影「素還真」將於春節檔期上映，片商9日邀請4名Coser扮演並還原素還真4個經典時期造型，在熱鬧的西門町街頭進行快閃表演。中央社記者郭日曉攝 111年1月9日
布袋戲電影「素還真」將於春節檔期上映，片商9日邀請4名Coser扮演並還原素還真4個經典時期造型，在西門町街頭快閃表演，最後舉出「票房大賣」的扇子。演員楊子儀（中）也現身參與。中央社記者郭日曉攝 111年1月9日
布袋戲電影「素還真」將於春節檔期上映，片商9日邀請4名Coser扮演並還原素還真4個經典時期造型，在西門町街頭快閃表演，最後舉出「票房大賣」的扇子。演員楊子儀（中）也現身參與。中央社記者郭日曉攝 111年1月9日
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