江宏傑挑戰一字千金 樹字寫錯被狂虧

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）藝人曾國城主持的公視春節特別節目「一字千金妙筆生花風雲榜 特別版」，找來2021年度熱搜人物上節目PK，江宏傑在其中一關，不小心把「樹」寫錯被曾國城狂虧，讓他懊惱不已。

公視發布新聞稿分享，「一字千金妙筆生花風雲榜 特別版」為春節期間推出5天特別節目，除夕將播出的「年度熱搜人物」主題，找來兩名童星「小不點」李奕樵、「小嘉玲」吳以涵，以及「全明星運動會」領隊錢薇娟、江宏傑等人上節目PK。

有趣的是，在「畫中有話」一關中，江宏傑不小心把「獨樹一格」的「樹」右邊的「寸」寫錯，被曾國城狂虧，江宏傑懊惱不已。

去年影劇圈亮眼的兩名童星「小不點」李奕樵、「小嘉玲」吳以涵，則展現初生之犢不畏虎的氣勢，一路穩健答題。

雙料入圍金鐘新人及視帝的李奕樵與主持人曾國城對答如流，一題「你覺得自己未來會做演員嗎？」李奕樵妙答「如果有緣分，我們就可以走下去！」，笑翻眾人，曾國城誇讚說：「國小六年級有大三的feel，好成熟！」

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吳以涵和曾國城玩經典關卡「隻字片語」，搶加碼大紅包。兩人一路接了14句成語，光以「一」字開頭的成語就有6句之多，有「一字千金」、「一心一意」、「一心二用」、「一石二鳥」、「一意孤行」、「一言九鼎」，吳以涵更善用45度字接龍，讓曾國城直說：「遇上了最頑強的對手！」

「一字千金妙筆生花風雲榜 特別版」將於1月31日除夕至2月4日初四晚上8時於公視主頻播出，公視+同步上架。（編輯：管中維）1110117

藝人曾國城（後右3）主持的公視春節特別節目「一字千金妙筆生花風雲榜 特別版」，除夕將播出的「年度熱搜人物」主題，找來童星李奕樵（前中）、吳以涵（前左）及「全明星運動會」領隊錢薇娟（後左2）、江宏傑（後左1）等人參與。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月17日