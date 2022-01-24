「蜘蛛人：無家日」票房雙喜臨門 北美第1影史第6

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影片來源：Sony Pictures 索尼影業

（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）業界今天的數據顯示，「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）週末不但重拾北美票房一哥頭銜，還一舉攀上影史票房第6的位置。

法新社報導，追蹤票房的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的「蜘蛛人：無家日」繼上一個週末短暫拱手讓出冠軍寶座後，第6週在美加吸金約1410萬美元。

根據電影票房統計網站「票房魔酒」（Box Office Mojo）數據，全球票房來說，「蜘蛛人：無家日」預料總進帳將達16.9億美元，超越「侏羅紀世界」（Jurassic World）的16.7億美元和「獅子王」（The Lion King）的16.6億美元，成為影史第6的賣座強片。

有鑑於目前正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，Omicron變異株更掀起一波確診暴衝潮，影迷多對買票進戲院看電影抱猶豫態度，「蜘蛛人：無家日」能取得這項成就，著實難能可貴。

影史票房成績比「蜘蛛人：無家日」還好的，目前就只有「阿凡達」（Avatar）、「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）、「鐵達尼號」（Titanic）、「STAR WARS：原力覺醒」（Star Wars: Episode VII - The Force Awakens）和「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）。

週末排名第2的是派拉蒙「驚聲尖叫」（Scream），21至23日期間「嚇」出1240萬美元成績。這部恐怖系列最新章，請回1996年同名原版電影的元老卡司妮芙坎貝兒（Neve Campbell）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）和大衛阿奎特（David Arquette）演出。

排名第3的是環球動畫音樂劇「歡樂好聲音2」（Sing 2），收入570萬美元。第4名同樣是環球作品，宗教浪漫劇情片「誰可以這樣愛我」（Redeeming Love），進帳370萬美元。

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排第5的是諜報動作喜劇片「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man），吸金180萬美元。

排名第6至第10的電影依序為：「355：諜影特攻」（The 355），160萬美元；「美國失敗者」（American Underdog），120萬美元；「日月人魚」（The King's Daughter），75萬美元；「西城故事」（West Side Story）69.8萬美元；「甘草糖披薩」（Licorice Pizza），68.3萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110124