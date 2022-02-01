毛孩是家人 米可白用愛關懷流浪貓狗

（中央社記者葉冠吟台北1日電）受COVID-19疫情影響，許多弱勢群體難溫飽，流浪動物收容處的毛小孩也面臨斷糧，長年幫助浪浪的藝人米可白，自掏腰包為每間求救的狗園寄出30包飼料，盼拋磚引玉，讓愛蔓延。

35歲的藝人米可白從兒童台姊姊轉戰戲劇與綜藝，受觀眾喜愛。米可白以愛狗聞名，自從領養4隻米克斯流浪犬後，長期投入流浪貓狗（簡稱浪浪）的救援與送養，也擔任板橋收容所志工。她和前夫謝銘杰2015年起，在新竹租下百坪空地，搭建狗舍收容20多隻毛小孩，並聘請員工照顧。

米可白說，近期受疫情影響，捐款給動物收容所和浪浪認養率都大幅降低，飼料與醫藥費均有不足，因此米可白向求救的每間狗園，一口氣寄送30包飼料，目前至少已造福6家狗園。

米可白對貓狗的善舉不止於此，年初天氣寒冷，得知有收容處的毛孩受凍，米可白趕緊捐出800條毯子、200包飼料讓牠們好過冬。她發現收容所近15隻幼犬堆在一起禦寒，非常心疼，立刻先領出來照顧，沒想到每隻都有嚴重腸炎，上吐下瀉甚至拉血便，趕緊送醫治療，最後只活了6隻，住院近一個月打點滴，就噴了新台幣近10萬元，但米可白仍甘之如飴，孩子們也都有順利送養。

近年來，米可白的媽媽也受女兒影響，開始當起中途媽媽，還會自費請人捕浪浪貓狗結紮，替牠們準備食物，帶牠們看醫生、打疫苗，讓米可白在愛護浪浪的路上多了一個溫暖的夥伴。

米可白提醒，希望收養人建立正確觀念，「不是養『寵物』來陪伴，而是帶一個『家人』回家」。她指出，許多人因一時憐憫或覺得可愛到收容所認養，沒過多久就找各式理由退養，從嫌狗狗太愛叫吵鬧、不愛叫又認為不顧家等理由都有。其中最誇張的是，有人養了一年後申請退養，因為家中奶奶看到狗就全身過敏，「根本就是找藉口」，讓米可白相當氣憤。

米可白說：「每個人在認養的時候，不要把他們想成物品，不能隨意棄養，把牠們當作家人，才能讓貓貓狗狗在身邊一輩子」，她也分享一起近期當中途媽媽照顧爆眼黑犬「弟弟」的故事。

米可白在收容所當志工時，看到一隻瘦如排骨、全身傷疤的黑狗「弟弟」，其中一眼爆出流膿，在角落瑟瑟發抖，收容所緊繃的醫療難以照顧上百隻浪浪，讓米可白忍不住把「弟弟」帶去治療、開刀，所費不貲。

不過，米可白說，「弟弟真的是天使狗，不哭不鬧，不會在家中大小便，溫順還會跑過來親我的臉」，甚至到外面散步，弟弟也會默默撿食物送她，「從pizza、三明治到便當，雖然是掉在地上不能吃的東西，但收到還是很開心，浪浪其實都很懂得感恩，讓我超感動。」

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米可白忍不住吐槽自己，前陣子被週刊拍到站在街上哭，正是因剛送「弟弟」坐上受養爸媽的車離開，狗狗還一直看著車窗外的她，讓她相當不捨。米可白說自己和米媽媽送養中途照顧的貓狗時，都會自備一大袋玩具、寵物床或貓砂等用品給新飼主，好比準備嫁妝，「先前替浪浪結紮、打疫苗或治療的費用，我們完全不收，只希望新爸媽能愛護貓狗，就像我們愛牠一樣」。

至於自己究竟有沒有像外界說的「愛狗成痴」，米可白說：「我覺得我愛別人家的狗，好像比愛自己家的狗更多欸」；那為浪浪付出這麼多值得嗎？她笑言：「狗來富、狗來富是真的啦。」看見毛小孩健康長大的同時，自己的工作也越來越順遂，生活中充滿樂趣活力，她說是福報也是幸福，盼愛能蔓延。（編輯：張芷瑄）1110201