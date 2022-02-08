賈永婕帶兒女逛展 自嘲在外當女神在家沒地位

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）讓世界名畫動起來的「會動的文藝復興」展，自開展以來吸引大批民眾體驗沉浸式光影藝術，女星賈永婕今天也帶著兒女觀展，幸運成為第十萬名觀展者，更爆料自己在家中毫無地位。

賈永婕表示，這次觀展最喜歡的是聖母百花大教堂的穹頂，以前往上看只能看到花花世界的畫，現在透過投影技術放大，終於能看到細節，彷彿來到歐洲，藉由展覽體驗「偽出國」。

這回趁著孩子寒假期間，賈永婕帶著女兒和小兒子及兒女的同學們來觀展。賈永婕分享，小孩讀的學校會發藝文護照，每年都要繳藝術方面的作業，從小培養孩子對藝文、展覽的興趣。

她更笑言現在小孩已變成「討人厭」的青少年，要他們跟爸媽一起看展，一定會說不，找同學來才比較有意願，所以賈永婕特地邀請兒女的朋友前來，看展前還不忘先請吃飯，再給紅包才願意。

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賈永婕更自嘲，兒子的同學在旁邊看她被採訪，「他一定覺得夠丟臉的。」去年她因熱心防疫，被封為國民防疫女神，被問到兒子在家有沒有把媽媽當女神，賈永婕連忙笑回：「我在家裡是最沒有地位的，都被說是女神經病！」

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」由台灣、義大利、美國跨國團隊攜手策辦，運用原寸仿真、AR介紹及540度環場、穹頂圓幅投影搭配立體環繞音效等技術，多元呈現及重新演繹文藝復興時期大師代表畫作，包含聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」。台北站於花博公園流行館展出，展期自即日起到5月2日為止。（編輯：張芷瑄）1110208