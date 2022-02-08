更多編輯台推薦新聞：
奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳
運動

奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

賈永婕帶兒女逛展 自嘲在外當女神在家沒地位

2022/2/8 17:18（2/8 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人賈永婕（右4）8日帶著兒女參觀「會動的文藝復興–沉浸式光影藝術展」，幸運成為第10萬名觀展者。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月8日
藝人賈永婕（右4）8日帶著兒女參觀「會動的文藝復興–沉浸式光影藝術展」，幸運成為第10萬名觀展者。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北8日電）讓世界名畫動起來的「會動的文藝復興」展，自開展以來吸引大批民眾體驗沉浸式光影藝術，女星賈永婕今天也帶著兒女觀展，幸運成為第十萬名觀展者，更爆料自己在家中毫無地位。

賈永婕表示，這次觀展最喜歡的是聖母百花大教堂的穹頂，以前往上看只能看到花花世界的畫，現在透過投影技術放大，終於能看到細節，彷彿來到歐洲，藉由展覽體驗「偽出國」。

這回趁著孩子寒假期間，賈永婕帶著女兒和小兒子及兒女的同學們來觀展。賈永婕分享，小孩讀的學校會發藝文護照，每年都要繳藝術方面的作業，從小培養孩子對藝文、展覽的興趣。

她更笑言現在小孩已變成「討人厭」的青少年，要他們跟爸媽一起看展，一定會說不，找同學來才比較有意願，所以賈永婕特地邀請兒女的朋友前來，看展前還不忘先請吃飯，再給紅包才願意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賈永婕更自嘲，兒子的同學在旁邊看她被採訪，「他一定覺得夠丟臉的。」去年她因熱心防疫，被封為國民防疫女神，被問到兒子在家有沒有把媽媽當女神，賈永婕連忙笑回：「我在家裡是最沒有地位的，都被說是女神經病！」

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」由台灣、義大利、美國跨國團隊攜手策辦，運用原寸仿真、AR介紹及540度環場、穹頂圓幅投影搭配立體環繞音效等技術，多元呈現及重新演繹文藝復興時期大師代表畫作，包含聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」。台北站於花博公園流行館展出，展期自即日起到5月2日為止。（編輯：張芷瑄）1110208

藝人賈永婕（前）8日帶兒女參觀「會動的文藝復興–沉浸式光影藝術展」，她說，最喜歡運用穹頂投影技術，在9公尺高的充氣巨蛋內呈現的經典作品「末日審判」，也近距離觀看其構圖的繁瑣精細。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月8日
藝人賈永婕（前）8日帶兒女參觀「會動的文藝復興–沉浸式光影藝術展」，她說，最喜歡運用穹頂投影技術，在9公尺高的充氣巨蛋內呈現的經典作品「末日審判」，也近距離觀看其構圖的繁瑣精細。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族