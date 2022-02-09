華燈初上第3季上檔時間曝光 3月揭命案謎底

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）影集「華燈初上」壓軸第3季上檔時間公開，將於3月18日揭開酒店小姐命案真相，導演連奕琦預告不會有更多客串演員，「所有人的演技大爆發，光看他們的反轉都來不及了。」

「華燈初上」今天釋出第3季正式預告，劇組發布新聞稿分享，據串流收看數據調查網站Flixpatrol統計，「華燈初上」第1、2季不僅在台灣Netflix累計蟬聯35天Top 10榜首，在香港、新加坡、越南、馬來西亞、希臘、土耳其也都進榜告捷。

影片來源：Netflix Asia

隨著第3季上線，將有英語、葡萄牙語、西班牙語、泰語等4種語言配音選項，將華語內容推向國際。總製作人林心如表示，「為了堅持最高品質，第3季讓大家久等了，謝謝全球劇迷們的支持與等待，相信成果不會讓大家失望的。」

林心如飾演的日式酒店媽媽桑羅雨儂在預告說道：「這個世界上每個人都有自己想要保護、想要得到的東西。」然而一直在身邊保護著她的刑警潘文成（楊祐寧飾），卻可能暗藏不為人知的另一面。

楊祐寧表示，「在那個時代背景與環境下，當時刑事組警察的角色本來就是遊走在黑色與白色之間的灰色地帶，潘文成面臨選擇上的難題，也算是時勢所逼，我覺得人有時候就是會在這些無奈當中長出另外一種樣子。」

第2季結尾時停在阿達（章廣辰飾）的雙眼讓觀眾震驚，加上第3季預告暗示檢察官葛志浩（修杰楷飾）的介入，警政系統的崩壞與否將引爆第3季精彩劇情走向。

而在第2季跳槽到吳慷仁酒店旗下的郭雪芙，則在最新預告中疑似遭設局。女主角羅雨儂也將遇上生命中最大的難題，林心如表示，「除了死別，還要面臨生離，我覺得這是最痛的地方，她只能一步一步地獨自面對失去的一切。」

「華燈初上」第3季將於3月18日下午3時，在Netflix獨家播出。（編輯：張雅淨）1110209