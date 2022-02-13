林宥嘉線上開唱邀歌迷回家 歌聲洩疫情2年心境

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）歌手林宥嘉今天舉辦XIANG YU YI YANG線上演唱會，以「疫情之下的林宥嘉」為故事主人翁，藉多段長鏡頭手法，伴著歌聲，帶領螢幕前觀眾變成家中訪客，看進他近2年內心轉變。

歷時一年籌備，林宥嘉策劃的XIANG YU YI YANG線上演唱會打破過去既有模式，首開先例將歌迷們從螢幕端觀看舞台的遠距觀眾，變成受邀到林宥嘉家中的訪客，跟隨主人在宅中各角落、房間游走，像在他身邊聊天般地聽他用歌聲訴說心情。

林宥嘉透過新聞稿分享，形容XIANG YU YI YANG是一場真人真事改編的表演，「這2、3年雖然我很努力，但在音樂上仍有未征服的難，是碰到了瓶頸，一度身體和心理都生病了」。

林宥嘉並以「不完整的旋律」代替自己述說心緒。他翻唱的歌曲「上愛唱的歌」，由林爸爸親自獻聲錄製閩南語口白，林宥嘉坦言，遭逢家人健康上的失而復得，也是想要藉歌曲梳理這段時間碰到的人生功課。

XIANG YU YI YANG開場便動用水下攝影技術，從水中小魚缸揭開序幕，巧妙以動態形式呈現演唱會海報的靜態畫面。林宥嘉在泳池畔悠然唱著「少女」和「我是一隻魚」，隨後走進屋內坐在餐廳唱著「不在場證明」，呼應這個屋子裡頭沒有別人，而共演的音樂人皆是隱形的天使在默默陪伴他。

接著，林宥嘉緩緩踏上樓梯，首次演唱自己的最新單曲「完，」。由林宥嘉攜手李雙飛與施人誠共同創作的「完，」，描述如同掉入深海裡，卻仍然抱有盼望的心情。由於歌詞從自身心境出發，讓林宥嘉演唱時格外有感觸，在演唱會錄製現場一度真情流露唱到哽咽，工作人員無不被打動。

演唱會上，林宥嘉邀請9m88以天使形象一起演出，兩人合唱「你朝我的方向走來」與「致姍姍來遲的你」。他透露和對方合作有彷彿回到「超級星光大道」時期和戰友一起準備的感覺，還打趣說：「如果我跟9m88一起合作去『超級星光大道』參賽，一定很過癮。」

林宥嘉在演唱會尾聲向歌迷分享，在疫情下的大環境就像是「像魚一樣」，困在魚缸裡的這段日子，他有些體悟：「我們身處的世界有些不一樣，雖然我所有的挑戰此刻都還沒成功，但有些事情已經像奇蹟般發生在我生命中。」

林宥嘉說，「我相信眼前看到的每個挑戰背後都隱含著祝福，有很多東西是我們看不到的，譬如愛」，期盼XIANG YU YI YANG會是所有人生命中一個豐盛的紀念。（編輯：管中維）1110213