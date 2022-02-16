世界聽見台灣歌 曹雅雯領歌手群登美國南方音樂節

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金曲台語歌后曹雅雯將在美國南方音樂節線上演出，她將多種曲風融入台語歌唱出新風格，期待這次演出能讓全球觀眾聽見台灣傳統母語音樂的魅力。（Young Team Productions提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月16日

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（中央社記者王心妤台北16日電）全球最大音樂年度盛會之一美國南方音樂節SXSW，近日公布金曲台語歌后曹雅雯、樂團大象體操、夢東、拍謝少年、眠腦、DJ QuestionMark都將線上演出，讓台灣歌躍上國際。

美國南方音樂節（South by Southwest，SXSW）於2021年Taiwan Beats Showcase首度以線上展演模式邀請台灣音樂人滅火器、鄭宜農、椅子樂團、妮可醬參演，並融合高山、傳統工廠、釣蝦場與宮廟等本土地景，讓台灣音樂與美學躍上國際。

今年參演卡司擴增至6組音樂人，表演者曹雅雯2017年曾以專輯「思念的歌」拿下金曲最佳台語女歌手獎，之後自立門戶推出專輯「自本」，將台語歌融入Lo-fi、R&B、電子等曲風，讓台語歌有了新風貌。曹雅雯表示，希望能藉由此次演出，讓全球樂迷認識台灣傳統母語音樂。

大象體操近日忙於籌備新專輯，仍期待能在與歌迷線上相見；夢東剛於年初推出新單曲Minyo Pop，他們興奮能讓全世界歌迷聽見「迷信音樂」的魅力，同時預告今年將推出新專輯。

拍謝少年2005年成軍後持續耕耘新台語搖滾創作，去年推出專輯「歹勢好勢」曾打破台灣樂團募資史最高紀錄。

SXSW於將於3月11日至20日期間以線上+實體並行模式舉行。（編輯：陳仁華）1110216