馬力歐郁方上演愛情攻防 天字第二號致敬經典台片

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）公視台語台推出的電視電影新作「天字第二號」，由馬力歐、郁方和李亦婕主演，全片以遠端拍攝、手機拍攝呈現隔離實境，上演一場疫情中的正宮小三攻防戰，致敬經典台語愛情諜報片。

公視台語台今天透過新聞稿分享，「天字第二號」在新北模擬隔離旅館開拍，由「女孩上場」金鐘編劇得主陳南宏、吳宗睿分別擔任製作人、導演，全劇已於20日殺青。

製作團隊表示「天字第二號」是一部現代愛情諜報作品，結合了疫情期間因隔離產生對檢疫結果的恐慌與想像，以及導演張英的經典台語電影「天字第一號」元素；至於拍攝手法上，參考了近年美國電影「人肉搜索」或日本電視電影「雙重預約」運用的遠端拍攝與多重螢幕，用獨特的敘事方式，讓觀眾一窺疫情下專有的影像風格。

擔任全片男主角的馬力歐，飾演想擺脫過去形象、力求突破的男演員。他在參與名導選角的壓力下，距離功成名就只差臨門一腳時，卻夾在正宮郁方與小三李亦捷的攻防戰之間，想盡方法想將每件事搪塞過關。

馬力歐表示，每次接到台語戲劇邀請都覺得壓力很大，因為台語並不是他的母語，總擔心無法非常道地有韻味，接演台語戲都會長白頭髮，晚上睡覺還會磨牙說夢話，緊張到像要赴刑場，連老婆都覺得他很可憐。

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郁方與馬力歐年輕時為「憲憲家族」師姐師弟關係，兩人認識20多年，看著對方成長，彼此非常熟悉，很容易帶入這次久婚的夫妻角色。師姐郁方更對馬力歐的演技打包票說：「台灣找不到第2個人比他更適合演志誠（男主角名）」。

郁方憶起當年馬力歐第一次走金鐘紅毯，就是因為自己入圍陪她參加，想不到後來馬力歐卻比自己更早得獎。這次再度合作，郁方信心滿滿，希望能藉本片問鼎金鐘，再一起走上金鐘星光大道。（編輯：屈享平）1110221

藝人郁方（圖）和馬力歐在公視台語台推出的電視電影「天字第二號」詮釋夫妻，郁方稱讚對方是全片不二人選，為馬力歐的演技打包票。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月21日