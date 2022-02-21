湯姆霍蘭德有觀眾緣 「秘境探險」北美票房創佳績

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，索尼最新冒險片「秘境探險」（Uncharted）週末寫下今年迄今最佳開片成績，一舉成為北美票房老大。

法新社報導，英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的「秘境探險」18至20日期間估計有4420萬美元進帳，而21日是美國聯邦節日「總統日」，若將當天票房一併估算進去，估計會有5100萬美元表現。

另一部新片「逍遙上路」（Dog）是喜劇片，開片成績同樣穩健，3天票房達1510萬美元，4天估計有1810萬美元。

男星查寧塔圖（Channing Tatum）不僅扛起「逍遙上路」的演出重責，更和他「舞棍俱樂部」系列片編劇雷德卡羅林（Reid Carolin）一同執導演筒。查寧塔圖飾演的陸軍遊騎兵自大腦傷勢復原後，同意開車戴著在阿富汗服役時受傷的軍犬「露露」（Lulu）去參加牠主人的喪禮。

「逍遙上路」是查寧塔圖5年來首度擔任實景真人片的主角，贏得廣泛好評。

湯姆霍蘭德和索尼本週末是雙喜臨門，「秘境探險」拿了票房第1，續航力十足的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）也拿下第3，3天收入達720萬美元（4天880萬美元），北美總票房已經來到影史第3。

一口氣下滑3個位置來到第4的是上週冠軍片、20世紀福斯的謀殺推理片「尼羅河謀殺案」（Death on the Nile），這部根據阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）1937年同名小說改編的電影，3天進帳630萬美元（4天720萬美元）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

排第5的是「無厘取鬧4」（Jackass Forever），3天票房520萬美元（4天620萬美元）。

排名第6至第10的電影依序為：「娶我吧！」（Marry Me），3天370萬美元（4天430萬美元）；「歡樂好聲音2」（Sing 2），3天280萬美元（4天380萬美元）；「驚聲尖叫」（Scream），3天200萬美元（4天230萬美元）；「黑光行動」（Blacklight）3天180萬美元（4天210萬美元） ；「新狼人傳說」（The Cursed）3天170萬美元（4天190萬美元）。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110221