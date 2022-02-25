黃熙新作融合平行時空 張艾嘉飾神秘角貫穿全劇

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（中央社記者王心妤台北25日電）名導侯孝賢首部監製戲劇「良辰吉時」將開播，由曾入圍金馬獎的黃熙自編自導，並邀請張艾嘉演出神秘角色「吳月女」，藉由荒誕故事展現出人生寓意與百態。

黃熙在「良辰吉時」中將整個社會縮影放進虛擬城市「太平市」中，全劇分為7個獨立故事，又在多重平行時空下產生交集，且讓演員們分飾多角，僅有張艾嘉的角色始終不變，貫穿全劇。

黃熙表示，故事靈感來自於台灣的童謠，最初靈感就圍繞著吳月女，同時設計成每集可看作單篇故事，但結局又巧妙回到吳月女身上，讓觀眾所有集數看完才能懂。

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黃熙舉例，金馬影帝李康生劇中是禮儀師，也是金紙舖老闆，演員謝欣穎、姚以緹、段鈞豪也有多個身分。因為角色太複雜，黃熙也希望演員專注當下演出的角色，「不用理會在別集的自己或是故事，把這裡當成荒謬的太平市，盡情表演你們對荒謬的定義。」

「良辰吉時」將於3月27日起每週日9時在串流影音平台CATCHPLAY+、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。（編輯：屈享平）1110225