梁靜茹高雄開唱落淚 吳宗憲驚喜現身邀墜入愛河

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（中央社記者王心妤高雄26日電）歌手梁靜茹今晚在高雄巨蛋開唱，舉辦「當我們談論愛情」演唱會。嘉賓吳宗憲驚喜合唱「屋頂」後，打趣邀梁靜茹「墜入愛河」，而梁靜茹唱到「可惜不是你」則感動落淚。

梁靜茹以「微光」、「平行時空」開場，現場1萬5000名觀眾也在她演唱到「我好嗎？」時舉起寫有「+259天的等待，好想妳」牌子應援。

梁靜茹感謝歌迷一起到了22週年的演唱會，她說：「（大家）來和我談愛情，我應該有這個資格和大家聊聊愛情吧。畢竟我也是經歷過一些小挫折和小歷練。」

梁靜茹今晚邀請綜藝天王吳宗憲擔任嘉賓合唱「屋頂」，他也將「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我」與「浪子回頭」融合成一首歌。吳宗憲笑說梁靜茹是自己最喜歡的歌手，在節目見面後，就被梁靜茹的歌聲感動。

吳宗憲也以高雄知名景點愛河打趣問梁靜茹：「你不覺得高雄是個容易墜入愛河的地方嗎？我們待會一起墜入愛河。」吳宗憲表示，雖然已經唱過「屋頂」幾萬次，但這次與梁靜茹合作仍是新體驗，「因為原唱温嵐是音爆型，我可以放開聲音去唱，但靜茹聲音剛柔並濟，我要軟中帶硬，才有辦法在聲音上面揉和。」

為了高雄首唱，梁靜茹特別準備2套新表演服裝，並將新歌「今天，半永久」放進歌單中。其中一套服裝則是以似玫瑰花苞的澎袖搭配黑褲套裝，歌單則是搭配輕快的招牌歌「暖暖」、「小手拉大手」，她也為了高雄歌迷學唱台語歌「一支小雨傘」，獲得歌迷驚喜尖叫聲。（編輯：張芷瑄）1110226