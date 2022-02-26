更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽

圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門
國際

圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
外交部撤僑專車接烏克蘭台僑 18人歷經46小時安抵波蘭
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/46

梁靜茹高雄開唱落淚 吳宗憲驚喜現身邀墜入愛河

2022/2/26 21:26（2/26 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手梁靜茹26日晚間首度登上高雄巨蛋，舉辦「當我們談論愛情」演唱會，她特別準備新表演服，並演唱台語歌「一支小雨傘」。（寬魚國際、圓頂文化提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月26日
歌手梁靜茹26日晚間首度登上高雄巨蛋，舉辦「當我們談論愛情」演唱會，她特別準備新表演服，並演唱台語歌「一支小雨傘」。（寬魚國際、圓頂文化提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄26日電）歌手梁靜茹今晚在高雄巨蛋開唱，舉辦「當我們談論愛情」演唱會。嘉賓吳宗憲驚喜合唱「屋頂」後，打趣邀梁靜茹「墜入愛河」，而梁靜茹唱到「可惜不是你」則感動落淚。

梁靜茹以「微光」、「平行時空」開場，現場1萬5000名觀眾也在她演唱到「我好嗎？」時舉起寫有「+259天的等待，好想妳」牌子應援。

梁靜茹感謝歌迷一起到了22週年的演唱會，她說：「（大家）來和我談愛情，我應該有這個資格和大家聊聊愛情吧。畢竟我也是經歷過一些小挫折和小歷練。」

梁靜茹今晚邀請綜藝天王吳宗憲擔任嘉賓合唱「屋頂」，他也將「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我」與「浪子回頭」融合成一首歌。吳宗憲笑說梁靜茹是自己最喜歡的歌手，在節目見面後，就被梁靜茹的歌聲感動。

吳宗憲也以高雄知名景點愛河打趣問梁靜茹：「你不覺得高雄是個容易墜入愛河的地方嗎？我們待會一起墜入愛河。」吳宗憲表示，雖然已經唱過「屋頂」幾萬次，但這次與梁靜茹合作仍是新體驗，「因為原唱温嵐是音爆型，我可以放開聲音去唱，但靜茹聲音剛柔並濟，我要軟中帶硬，才有辦法在聲音上面揉和。」

為了高雄首唱，梁靜茹特別準備2套新表演服裝，並將新歌「今天，半永久」放進歌單中。其中一套服裝則是以似玫瑰花苞的澎袖搭配黑褲套裝，歌單則是搭配輕快的招牌歌「暖暖」、「小手拉大手」，她也為了高雄歌迷學唱台語歌「一支小雨傘」，獲得歌迷驚喜尖叫聲。（編輯：張芷瑄）1110226

歌手梁靜茹（右）26日晚間首度在高雄巨蛋開唱，並請來吳宗憲（左）擔任演唱會嘉賓，兩人深情合唱經典情歌「屋頂」。（寬魚國際、圓頂文化提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月26日
歌手梁靜茹（右）26日晚間首度在高雄巨蛋開唱，並請來吳宗憲（左）擔任演唱會嘉賓，兩人深情合唱經典情歌「屋頂」。（寬魚國際、圓頂文化提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀