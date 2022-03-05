「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事[影]

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（中央社網站5日電）Netflix影劇「創造安娜」（Inventing Anna）在全球掀起熱烈討論，故事講述20多歲的安娜化身假名媛躋身紐約上流社會，騙過銀行、菁英名流，得手超過27萬美金（約新台幣760萬）。她雖因此入獄，卻也締造社群高聲量，儼然從假名媛晉升為「真品牌」。這個爭議人物真實背景為何？她的發跡過程又反映怎樣的社會現象？

安娜是誰？

英國「獨立報」（Independent）披露，安娜索羅金（Anna Sorokin）1991年出生於俄羅斯中產階級家庭，父親是卡車司機，母親是家庭主婦。安娜16歲時隨父母移居德國，19歲赴英國設計名校就讀，但未完成學業就赴巴黎「紫色」（Purple）時尚雜誌擔任實習生，她也是從這時候開始使用假名「安娜德爾維」。

2013年安娜來到紐約，宣稱要展開價值4000萬美元的安娜德爾維基金會（Anna Delvey Foundation）事業，這是個集結藝術、文化、時尚的高級俱樂部。

安娜化身假名媛，騙過銀行、菁英名流，得手超過27萬美金（約新台幣760萬）。（圖取自instagram.com/theannadelvey）

騙倒紐約社交圈

英國廣播公司（BBC）與紐約時報指出，安娜以假造文件「證明」自己能繼承6700萬美金（約新台幣19億）信託資產，並藉基金會名義向銀行申請2200萬美元貸款，後來得手10萬美元。她入住高級飯店、上奢華餐廳、租私人飛機旅行，豪奢行徑讓許多人深信她就是富二代，因此願意在她付不出錢時代墊費用，或容許她賒帳。

安娜曾經的閨蜜、「浮華世界」（Vanity Fair）前任雜誌攝影編輯瑞秋（Rachel DeLoache Williams）在「浮華世界」撰文時提到，她們倆四處享樂，安娜總是會付帳。瑞秋也告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），2017年的摩洛哥之旅，安娜的信用卡一直刷不過，瑞秋只好先押自己的信用卡作擔保，沒想到事後卻收到比年薪還高的帳單，她因此飽受折磨。

影片來源：ABC News

瑞秋（圖）與安娜曾經是好閨蜜。（圖取自instagram.com/rdwilliams）

出獄延用假名闖天下

2017年，安娜因詐騙銀行及未能支付飯店的鉅額賬單被捕，紐約雜誌（New York）記者普瑞斯勒（Jessica Pressler）注意到她的故事，2018年推出追蹤報導「安娜德爾維如何騙過紐約派對人士」（How Anna Delvey Tricked New York's Party People），安娜瞬間爆紅，這篇報導也成為Netflix「創造安娜」的原型。

2019年，眾所矚目的判決結果出爐，安娜因重大竊盜等8項罪名被判處4至12年徒刑。由於表現良好，她在2021年2月假釋出獄。

路透社報導，根據檢察官的說法，安娜會聘請造型師為她打理出庭服裝，「安娜唯一哭的那次，是因為她收到來自監獄的衣服而感到失望。」（美聯社）

挾著超高人氣，安娜出獄後以安娜德爾維之名重出江湖，除了活躍於Clubhouse、創建新的推特帳號，還打算銷售NFT，並開始名為Anna Delvey TV的計畫，希望透過自己的視角來說故事。

安娜接受美國媒體「財經內幕」（Business Insider）專訪，記者問她為什麼仍用這個名字時，她說：「為什麼不？我自己本身就是個叱吒風雲的人物。」

但這段新生活只是曇花一現，安娜出獄6週後，就因簽證到期再遭拘留。

Netflix翻拍 安娜因此獲利

儘管改編劇徵求了她的意見，安娜對影集上映不感興奮。她投書「財經內幕」表示，短期內不會看「創造安娜」，因為劇情把她設定成罪犯和瘋子，這不是真實的她。

Netflix付給安娜32萬美金（約新台幣902萬元）的顧問費，不過紐約法律禁止罪犯從惡名中獲利，這些錢幾乎都用來償還被害人、繳納罰金以及支付律師費。

瑞秋接受「浮華世界」專訪時批評Netflix付錢給安娜，「我認為以整個故事讚頌一個反社會份子、自戀狂以及罪證確鑿的罪犯是錯誤的。我已經坐在（安娜的騙局）前排太久，我比一般人都了解騙局的運作方式。人們看到一場大騙局，卻沒有注意到真正被宣傳的是什麼。」

影片來源：Netflix

騙局釣出人性貪婪面

為什麼安娜能騙倒上流社會菁英？普瑞斯勒在報導中提到，紐約這座城市充斥著數不盡的金融交易和商業文件，「安娜看透紐約的靈魂，她了解如果用閃亮亮的物品，像是以大把現金和財富來分散人們的注意力，他們就會看不到其他東西，而這輕而易舉。」

安娜一掏出小費就是100美金，而且她的社群媒體Instagram上有很多關於旅遊或是藝術的照片，以及與時尚界名人的合照。瑞秋告訴「浮華世界」，兩人真正相識之前，她對安娜就已經有一點印象，「我看過她在Instagram的照片，當時她有超過4萬名追蹤者」。

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路透社報導，美國紐約州最高法院法官基瑟（Diane Kiesel）曾在庭上訓斥，五光十色的紐約蒙蔽了安娜的雙眼，「任何用高額金錢能買得到的東西她都想要，問題是她沒有錢，安娜所有的只是一場大騙局。」「她是個能引領潮流且很有影響力的人，所以我認為應該要傳遞給安娜和她的支持者的訊息是：做任何事都是有後果的。」

安娜目前仍因簽證問題被關在紐約獄中，還確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），未來可能會被遣返德國。（編輯：高華謙、劉千綾）1100305