女版賈伯斯遭陪審團裁定詐欺 「惡血」戳破矽谷新創醫療騙局

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美國陪審團3日裁定，生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯（中）共謀詐欺投資人。（美聯社）

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（中央社加州聖荷西3日綜合外電報導）美國陪審團今天裁定，標榜滴血驗病的美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）共謀詐欺投資人，11項罪名中有4項成立。

路透社報導，霍姆斯有4項罪名不成立，包括欺騙患者支付Theranos檢測費用和相關陰謀指控；另外3項罪名與散戶投資人有關，陪審團未能達成共識。

霍姆斯身穿灰色套裝出庭，聆聽裁定結果時神情淡定。判決日期尚未確定。

報導說，37歲的霍姆斯面臨最重80年有期徒刑，不過聯邦地區法院法官戴維拉（Edward Davila）判決的刑期很可能會少很多。

霍姆斯的故事被翻拍成電影。影片來源：HBO

霍姆斯於2003年成立Theranos公司，當時她才19歲。這家公司號稱要推出自助驗血機器，只需幾滴血就能以低廉價格進行分析。

Theranos公司一度估計價值達數十億美元，霍姆斯甚至被形容是「女版賈伯斯」（female Steve Jobs），但在她被控詐騙投資人之後，公司就垮了。

霍姆斯曾吸引媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）等達官顯要的支持。「華爾街日報」調查記者凱瑞魯（John Carreyrou）2015年以一系列報導揭發霍姆斯的騙局，他花了3年多時間深入訪談超過150人，在不知名人士跟蹤騷擾、Theranos公司龐大的法律團隊阻擋之下，由華爾街日報鼎力支持，將報導上架。此後這家公司就開始瓦解。

凱瑞魯後來將調查Theranos及霍姆斯的故事寫成「惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢」一書，在全球多個國家出版，在台灣一度造成轟動。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110104

「華爾街日報」記者揭露Theranos的醫療騙局，撰寫成「惡血」一書。（圖取自博客來網頁books.com.tw）

▼霍姆斯曾被選為富比世雜誌全美400大富豪