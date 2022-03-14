金穗獎入圍3/31揭曉 葉如芬楊雅喆桂綸鎂任導師

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第44屆金穗獎將於31日揭曉入圍名單，本屆「金穗導師」包括監製葉如芬（左起）、導演楊雅喆及金馬影后桂綸鎂，除了負責揭曉並頒發證書，當天也會在現場開講，與所有入圍者分享專業經驗。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）鼓勵新銳短片創作的第44屆金穗獎，將於31日揭曉入圍名單，主辦單位率先曝光本屆「金穗導師」，包含監製葉如芬、導演楊雅喆與金馬影后桂綸鎂，3人將在現場開講。

金馬執委會今天透過新聞稿公布本屆「金穗導師」名單。曾獲金馬獎年度台灣傑出電影工作者的葉如芬，近年監製影片包括贏得多項金馬獎的「消失的情人節」、「陽光普照」、「同學麥娜絲」、「大佛普拉斯」，還有票房亮眼的「我的少女時代」。她曾多次擔任金馬創投會議的提案顧問，為電影企劃針砭把脈，精準的眼光和犀利的意見，堪稱導師的不二人選。

去年甫以影集「天橋上的魔術師」獲得金鐘獎最佳導演的楊雅喆，電影作品「血觀音」、「女朋友。男朋友」、「囧男孩」部部叫好叫座，成績有目共睹。他對動畫、紀錄片、甚至虛擬實境（VR）也不陌生，編導能力出色、創作型態多元的他，將傳授跨界創作的豐富經驗。

曾以「女朋友。男朋友」獲得第49屆金馬獎最佳女主角的桂綸鎂，接獲邀約擔任「導師」時，謙虛表示還有很多地方需要學習，但很開心可以和葉如芬、楊雅喆同台分享。她說「女朋友。男朋友」正是他們當年一起合作的心血結晶，希望她的經驗能夠帶給影壇新銳們更多靈感。

另外，繼去年廣受喜愛的電影「大餓」演員蔡嘉茵擔任頒獎典禮主持，今年則由以電影「詭扯」獲得台北電影獎最佳女配角的百白接棒。首度接下主持棒的百白表示非常開心，想都沒想就欣然接受邀請，但回過神後才覺得事情大條了，她會做足準備帶給所有嘉賓一場難忘的典禮盛會。

第44屆「金穗獎」將於3月31日公布入圍名單，6月11日舉辦頒獎典禮。（編輯：張雅淨）1110314