Selina首跨界演電影 錄音主題曲憶離世愛犬落淚

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（中央社記者王心妤台北17日電）藝人Selina（任家萱）首次跨界演出電影「頭七」，演唱主題曲時憶起死去的愛犬不捨落淚。Selina表示，演出電影能有更多思考，也希望唱出人生不要有遺憾的感悟。

Selina透過電影「頭七」行銷團隊表示，為了錄音主題曲「黑夜中相擁」，不只重新想起演出電影的過程，也重新體會女主角春華的心情。她透露錄音時想起死去的愛犬，不捨過去沒有花更多時間和牠或是家人相處，「各種遺憾、想念的情緒都揉在一塊」。

另一名演員高宇蓁透露自己原本就愛看恐怖片，雖然開心能演出，「身歷其境還是覺得怪怪的」。她也難忘拍攝地老宅掛了一整排祖先牌位，令人毛骨悚然，「原本去別人家都不敢看的牌位，大剌剌掛在上面，不想看到都難」。

高宇蓁過去多演出電視劇，她分享拍攝電影步調比較慢，有較多時間感受並塑造角色及氛圍。

演員吳以涵因演出「俗女養成記」小嘉玲一角獲得矚目，首次演出恐怖片，她笑稱自己平時不是膽小還有愛尖叫的女孩，這次要演出被驚嚇的模樣反而有挑戰性，但也希望演出不同戲路，展現不同的一面。（編輯：管中維）1110317