朱延平獲北影卓越貢獻獎 感動商業片導演獲肯定

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（中央社記者王心妤台北18日電）導演朱延平獲頒台北電影獎卓越貢獻獎，他笑稱第一時間曾想過婉拒獎項，但開心除了台灣新浪潮電影，也有商業片導演獲肯定，「像『七匹狼』、『好小子』都是台灣人共同回憶」。

朱延平從擔任臨演起家，然後擔任場務、副導，之後在導演蔡揚名提拔下完成首部劇本「錯誤的第一步」，一舉拿下亞太影展編劇獎，之後執導首部電影「小丑」獲得好票房，捧紅已故喜劇演員許不了成為票房保證。

朱延平另外還跟徐楓共同監製的「好小子」，外銷日本、韓國及東南亞，掀起熱潮，還有開創喜劇軍教片類型的「大頭兵」系列等，讓朱延平成為當時台灣商業電影代表人物。他也曾與劉德華、成龍、林青霞、楊惠姍等人合作，並與當時出道不久的林志穎、金城武、徐若瑄、小虎隊、王傑、張雨生等人合作。

朱延平今天開記者會接受媒體訪問表示，還沒想到頒獎典禮上要說什麼，也擔心心情太激動，「我假裝不在意，其實很在意。」朱延平也提到上次獲得編劇獎是剛開始演藝事業，現在這次接近退休，是有頭有尾感覺。

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朱延平表示，自己也是跟著台灣新浪潮電影發展同期的導演，但少有被台灣影史提到，「像『七匹狼』、『好小子』，這些都是台灣人共同回憶，這些誰沒看過。我一直沒有說（這些話），2種類型電影的目標跟責任不一樣，這樣說像幫自己講話，但不是這樣」。

朱延平透露，目前希望以監製電影為主，年紀大了但還是希望能傳承把戲拍得快、拍得好的秘訣給年輕導演。最近監製的新片「小子難纏」改名為「小子」，也有致敬「好小子」之意，預計6月開拍。（編輯：張芷瑄）1110318