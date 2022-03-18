公視「聽聽看」展身障生活 心理師許皓宜挑戰盲跑

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公視節目「聽聽看」新單元「敲敲你的門」呈現身障者生活，最新一集由視障馬拉松好手呂冠霖（左）和心理師許皓宜（右）合作體驗盲跑。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月18日

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（中央社記者王心妤台北18日電）公視節目「聽聽看」新單元「敲敲你的門」呈現身障者生活，最新一集邀請心理師許皓宜戴眼罩盲跑，從失去方向感的無措到學習閃躲障礙物並邁開步伐，讓她感動一切是個療癒過程。

節目中許皓宜與視障馬拉松好手呂冠霖合作，學習擔任領跑員。許皓宜戴上眼罩，先上了堂盲跑震撼教育，一路跌跌撞撞，激發同理心，再學習如何擔任視障跑者的領跑員。

許皓宜表示，當時覺得是個有趣體驗便一口答應，錄影從戴上眼罩體驗盲跑開始；期間因為失去方向感，讓她緊張到不敢邁出步伐，靠著呂冠霖的鼓勵與引導下，慢慢學習前行、閃躲障礙物，轉彎、下樓梯等。

許皓宜也表示，「領跑員的步頻須比跑者快半步，猶如心理諮商。」

呂冠霖分享，自己的視力在15歲時突然在3個月內從1.2退化到只能看見眼前20公分距離的物品，檢查才發現罹患罕見疾病「雷伯氏遺傳性視神經病變」。

呂冠霖表示，也曾經歷過低潮想休學，但透過身邊人的鼓勵重新站起，去年考上國中輔導老師，希望幫助更多學生，接觸路跑後也獲得佳績，更曾赴美國征戰。

對於這次和許皓宜合作，呂冠霖表示，「教一個人成為領跑員，最困難的事情是領跑員對視障者需要有同理心，仔細看顧他的安全，然後陪他從黑暗中逃出來。」他也鼓勵更多人，只要有心都能成為領跑員。

最新一季「聽聽看」明天起每週六下午4時30分在公視頻道播出，公視+同步上架。（編輯：陳政偉）1110318