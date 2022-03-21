「全明星」老爸探班 胡瓜嚇壞兒、徐乃麟下戰帖

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影片來源：全明星運動會

（中央社記者葉冠吟台北21日電）運動競技節目「全明星運動會」本季選手星二代雲集，觀眾敲碗許久的「老爸們」驚喜探班，胡瓜突然現身讓兒子一臉驚恐以為被整；徐乃麟送8000元加菜金，還向年輕選手下戰帖。

「全明星運動會」製作單位發布新聞表示，近期接連兩週「全明星運動會」都有驚喜登場，分別是胡瓜與小禎父女檔，以及徐乃麟，尤其胡瓜瞞著兒子胡釋安帶小禎探班，讓兒子一臉驚恐以為自己被整。

胡瓜感謝大家對「安安」胡釋安的照顧，看著大家離情依依，笑說節目應該做一整年，甚至起鬨要曾是排球隊的小禎也來加入「全明星運動會」行列。

徐乃麟探班兒子徐新洋時，還帶著新台幣8000元紅包要給大家加菜，主播徐展元特別提起徐乃麟之前曾放話，只要全明星選手游得過他的，要頒10萬元獎金。徐乃麟現場對25歲的林穎樂下戰帖，還自誇：「我（游50公尺）大概20、21秒，而且我前面25公尺可以不換氣！」讓網友期待這場世紀之戰。

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這次「全明星運動會」有新比賽項目藤球登場。藤球是亞運會正式比賽項目，球體以藤編織而成，對所有選手來說都是第一次接觸，因為只能用手以外的部分去觸球，所以大家除了用腳踢之外，都用頭去接，每個明星選手臉上都是藤球留下來的印子。

由於藤球源自於馬來西亞，理所當然來自大馬的陳勢安與艾薇都上場，但沒想到即使是空心的球，打起來也很痛，讓每個人都唉唉叫說，這根本是「疼」球。連各項運動都難不倒的賀軍翔也佩服說：「這個運動真的有難度，不是3、4天就學得會的。」（編輯：管中維）1110321