方志友新作揭密公部門弊端 當記者挖掘暗黑真相

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）故事工廠今年推出第16回舞台劇作品「一個公務員的意外死亡」，找來方志友飾演追查真相、揭密公部門弊端的記者，以黑色幽默形式呈現基層公務員在工作中的荒謬困境。

故事工廠今天發布新聞稿分享，「一個公務員的意外死亡」講述郭耀仁飾演的嘉偉，性格樸實、以38歲高齡考上公務員後，本以為從此可和妻小過著安穩生活，卻發現他的單位和民間廠商有不正常互動，良心不安的他，看著土地不斷被污染，猶豫是否該站出來檢舉。

方志友飾演的週刊記者佩璇則接獲爆料，一樁曾鬧上新聞的公務員魚塭溺斃事件，或許不是意外，她發現土地開發與環境污染之間的問題盤根錯節，利益牽扯廣大。

全劇編導黃致凱以「黑色幽默」方式，呈現基層公務員在工作中遭遇的荒謬困境，更加入台灣民俗說唱藝術中「唸歌仔」元素，以活潑、節奏明快風格呈現這齣「勸世喜劇」。全劇集結郭耀仁、方志友、謝瓊煖、狄志杰、鄭志偉、是元介、朱宥琳、朱安麗、蔡燦得、陳家逵、陳建凱等實力派演員。

這也是方志友繼「妖怪台灣」音樂劇後，再度與故事工廠合作，她飾演追查真相的記者，談到角色個性，覺得與自己不太相似，「這個角色是積極想把真相找出來的人，但我本人是順其自然派」。資深劇場演員郭耀仁此次挑大梁主演，並希望透過演出，讓更多觀眾看到每個職業都有辛苦的地方。

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謝瓊煖與陳家逵近來因各自演出夯劇「華燈初上」、「俗女養成記」受矚目，這次回歸劇場讓粉絲期待，陳家逵更在劇中一人分飾3角，化身因工廠廢水罹癌的居民武雄伯、環保局辦公室主秘及建設公司羅董，在3個不同的角色間切換自如，將在舞台上大飆精湛演技。

「一個公務員的意外死亡」將於4月起全台巡演，自高雄起至台南、台中、嘉義、新竹、台北、桃園等地，購票詳情請洽TixFun售票系統。（編輯：張芷瑄）1110322