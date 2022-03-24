曹雅雯合作DJ Mykal 巫毒元素創另類台語情歌

（中央社記者王心妤台北24日電）台語金曲歌后曹雅雯與DJ Mykal（林哲儀）合創新歌「敢毋敢」，並在大型電音派對首度演出。曹雅雯創作恣意揮灑平時喜歡的恐怖片、巫毒元素並融入愛情，寫出另類恐怖情歌。

DJ Mykal表示，之前想要創新台語電音舞曲時馬上想到合作曹雅雯，一拿到對方的試唱帶後，「我看見這位台語歌后另一個可能，這次的創作跟聲音超炸超凶，顛覆大家的印象。」他更透露還擔心最初版本寫得不夠凶猛，「因為雅雯的詞曲超越我的想像。」

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兩人此次共同寫曲，詞則是由曹雅雯獨自創作，她將平時最喜歡的巫毒恐怖片元素放進歌中，連蜈蚣、用血獻祭等詞也用上，成為另類台語歌。曹雅雯同時把愛情融入歌曲中，她表示，「很多東南亞恐怖片有類似情節，讓我想把為愛詛咒的情節寫進去，感謝DJ Mykal讓我妄為地發揮情感，實現愛你愛到殺死你的另類願望。」

曹雅雯也透露因為太愛看恐怖片，私下還被朋友戲稱是「鬼后」，若在恐怖片看到新穎的元素，還會主動搜尋相關資料。但被問到現實中有沒有害怕什麼，她笑說：「全世界我最怕鳳梨，是極度恐懼到不想聽這2字，不要問我為什麼，那種害怕感跟大家怕老鼠、蟑螂是一樣的。」（編輯：張雅淨）1110324