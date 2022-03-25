麋先生出道摘金遇低潮 打破舒適圈保持10年初心

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樂團麋先生甫出道就摘下金曲獎最佳樂團，但也因此度過一段不知如何面對外界眼光的低潮期，透過分開沉澱與踏出舒適圈，重新找回愛音樂的初心。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）樂團麋先生剛出道就摘金曲最佳樂團，出道10週年的他們說也曾有段低潮期，但現在已學會自處，透過挑戰爬登百岳、機車開啟咖啡遊台灣之旅或打破舒適圈，維持愛音樂的初心。

麋先生由主唱聖皓、喆安、小B、以諾及逸凡組成，5人從學生時代就認識並征戰各大校園音樂比賽，屢獲肯定。2012年正式出道，2013年推出首張專輯「馬戲團運動」就打敗蘇打綠、閃靈、滅火器、董事長樂團、Tizzy Bac等前輩摘下金曲獎最佳樂團獎。

麋先生接受中央社記者專訪表示，獲獎後的確有段低潮期。因為一夜成名，麋先生開始質疑自己在台上的演出，擔心觀眾用檢驗的眼光看自己，只能連續推出專輯，但那其實是段麻木的低潮期，團員之後約定休息一段時間，2020年推出「嗜愛動物」，才找回樂團的方向。

回顧2021年，麋先生成員都認為自己有成長，小B開心能與「素還真」合作，嘗試電音曲風；喆安攀登百岳，「爬山過程很痛苦的感覺讓我覺得滿充實的，不容易會迷失。」

喆安同時也在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間到朋友餐廳學習製作日本料理，唱片公司舉辦料理大賽時，他端出的肉豆腐與酒蒸蛤蜊獲得好評，聖皓也大誇「我覺得可以賣了。」

逸凡表示，有段時間只認為自己有工作上的朋友，因為寂寞加上對台灣美景的好奇，去年曾帶著太太騎機車到中部與東部旅行。他說，「加上我很喜歡咖啡，會特別找些咖啡店，私下也有些咖啡師聚會。」

聖皓表示，自己過去不太習慣搭乘大眾交通工具，但現在會搭著公車或捷運四處看看，累積創作靈感，但他也鼓勵大家跨出舒適圈不是逼自己需突破，若找到讓自己生活的方式，也是種成長。

以諾則完成想了多年的養貓心願，終於在去年帶回1隻虎斑橘貓「自由」。雖然以諾看起來常面無表情，但聖皓透露，以諾個性就像貓咪，有時團員有心事，以諾不會直接問，但都用自己的方式表達關懷。

對於出道10年，麋先生團員因為從小就認識，笑稱一直都像高中同學相處，私下總能隨意開玩笑。

團員笑說，「像寫出1首歌還是會自戀，很感動！我們創作的歌一開始都會取名『世紀神曲』或『帥到無法再帥之歌』，這導致我們常要找1首歌都不知道怎麼找。但也很開心創作的開心是一直沒變的，這是很值得慶幸的事。」（編輯：戴光育）1110325