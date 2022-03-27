大港開唱最後一場 美秀集團貝斯手失足摔傷

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2022大港開唱27日最後一首演出，由歌手盧廣仲與美秀集團合體唱跳樂曲「罪愛1995」，不料美秀集團貝斯手婷文突然「砰」一聲摔倒，主辦單位趕緊將人送醫，所幸意識清楚無大礙。中央社記者曾以寧攝 111年3月27日

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄27日電）2022大港開唱最後一首演出，由歌手盧廣仲與美秀集團合體唱跳樂曲「罪愛1995」，不料美秀集團貝斯手婷文突然「砰」一聲摔倒，嚇壞觀眾。主辦單位趕緊將人送醫，所幸意識清楚無大礙。

大港開唱今天最後一場的最後一首歌演出，由盧廣仲與美秀集團一起唱跳樂曲「罪愛1995」，不料演唱到一半，站在舞台左側站台上跳舞的婷文，疑似遭絆倒向後摔到舞台上。

台下觀眾聽到「砰」一聲，隨後一群工作人員衝上舞台，趕緊將倒地不起的婷文送上救護車，演出也在這首歌曲結束。

現場觀眾不少人受到驚嚇，有許多人一度留在現場想確認樂手安全，直到美秀集團吉他手劉修齊上台宣布「婷文沒事」，現場響起一片掌聲，觀眾也逐漸散去。

主辦單位出日音樂對中央社記者表示，婷文摔倒，但意識清楚沒有大礙，在團員跟經紀人陪同下坐上救護車送阮綜合醫院治療，倒地不起是因為摔傷疼痛無法起身。醫院表示，婷文意識清楚，膝蓋有腫脹，但初步排除有骨折問題。

觀眾林小姐接受中央社記者訪問表示，看到婷文倒地不起數分鐘之久，真的很嚇人，還好團員說人沒大礙，讓大家鬆了口氣。（編輯：林治平）1110327