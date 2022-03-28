Selina被拱挑戰獨自看「頭七」 脫口寧可公開男友

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電影「頭七」28日舉辦首映會，演員吳以涵（左起）、高宇蓁、Selina任家萱與導演沈丹桂、監製李嘉元、監製葉直育出席，眾人手提破億燈籠，預祝電影有好票房。（皮諾丘電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）任家萱Selina首登大銀幕主演鬼片「頭七」，平常不看鬼片的她今天努力催票房，被起鬨挑戰獨自看「頭七」，Selina脫口「寧可公開男友照片」又馬上反悔，差點讓男友長相當眾曝光。

國片「頭七」今天在台北松仁威秀舉辦首映會，Selina今天和劇中女兒吳以涵、姐姐高宇蓁一同出席，談起拍攝過程有說有笑。

Selina分享，今天也是首度進影廳欣賞自己的處女作，怕鬼的她原本想要戴耳塞，但一想到音效砸重本製作只得「盡量忍」，更警告周圍的人，「感覺所有人都會因為我的叫聲而嚇到」。

Selina被問到電影破億的祭品文是什麼，現場起鬨讓她挑戰獨自進影廳看「頭七」，被Selina馬上拒絕，甚至說出「我寧可公開男友照片」，但又馬上反悔改口「如果真的破億怎麼辦」，直呼再給她一些時間想想驚喜回饋。

Selina也透露，今天任爸、任媽和妹妹任容萱也都會來一起看片，擔心表示：「老父老母都70幾歲要來，我怕他們生理不舒服，我們一家人都不太看這種東西。」不過打趣說：「但也想讓他們看到女兒在大銀幕上這麼大張的臉，沒有白生，很有份量！」

Selina說爸媽比自己勇敢，已經決定要進戲院2次、力挺女兒到底。Selina現場更學任爸看鬼片的反應，引起哄堂大笑，但話鋒一轉，也擔心父母看到劇情會為她難過，心情有些複雜。

而今年1月腦出血開刀住院的納豆也在劇中軋上一角，與Selina在劇中有多場對手戲。Selina說，今天看完片後一定會視訊和對方分享心得，更透露和納豆對戲時，彷彿要愛上對方，「不愧是金馬獎得主，太專業，前一秒還在聊天，一個轉頭就能變成劇中角色。」

「頭七」由Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，將於4月1日全台上映。（編輯：陳政偉）1110328