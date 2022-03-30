全聯先生邱彥翔大港開唱「跳海」惹議 PO文致歉還原經過

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（中央社記者王心妤台北30日電）「全聯先生」邱彥翔遭指參加大港開唱時，從遊艇舞台「大雄丸」跳進高雄港。他今天在臉書致歉，表示跳海撈水壺的確是沒考慮周全的危險行為，強調不會再發生，也請大家勿模仿。

邱彥翔今天在臉書還原27日跳進高雄港的狀況，指出當天「大雄丸」靠岸停好後，他的水壺掉進海中，因現場沒有馬上可打撈的工具，評估個人水性和身體狀況後決定自己跳海撈水壺。他撈到水壺上岸後，就換回乾燥衣物回到住處。

邱彥翔表示，「現場沒有任何嬉鬧，眼看著水壺就要漂去，我只能快速跳下海救水壺，自己的水壺自己救，請大家關心海洋垃圾。海龜鼻孔插水壺，能看嗎」。

邱彥翔在臉書公開道歉，情急之下沒有考慮周全就做了危險行為，「不能也不會再發生，大家不要模仿。」邱彥翔也向高雄港務局、海巡署及大港開唱主辦單位致歉。（編輯：張芷瑄）1110330