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「月老」粉絲期待續集 九把刀鬆口有機會擴充宇宙

2022/3/30 14:19（3/30 16:34 更新）
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紅到韓國的人氣國片「月老」全台票房賣破新台幣2億元，讓粉絲頻頻敲碗續集，導演九把刀鬆口，未來有機會再擴充「月老」宇宙。（麻吉砥加電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月30日
紅到韓國的人氣國片「月老」全台票房賣破新台幣2億元，讓粉絲頻頻敲碗續集，導演九把刀鬆口，未來有機會再擴充「月老」宇宙。（麻吉砥加電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月30日
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（中央社記者葉冠吟台北30日電）國片「月老」全台票房賣破新台幣2億元，4月2日將在電視台、串流平台播出，讓頻頻敲碗續集的粉絲再次重溫感動，導演九把刀鬆口，未來有機會再擴充「月老」宇宙。

衛視電影台今天發布新聞稿分享，「月老」除了在台灣創下亮眼票房外，也在香港、新加坡、澳門、馬來西亞及韓國等地上映，可說是導演九把刀和演員柯震東繼電影「那些年，我們一起追的女孩」後，讓台流再次席捲亞洲。

九把刀也透露：「未來當然會想發展月老更多的故事，每一個月老都有背後揪心的秘密，以及他們想完成的拼圖，還有很多神職都可以一起擴充發展，死後的世界更大。」

片中柯震東與愛犬阿魯在平交道旁相遇的戲感動無數人，被網友稱為「月老」中最催淚橋段。先前九把刀曾透露很擔心這場戲，因為現場飄著雨，還要搭上火車經過瞬間，狗狗阿魯和柯震東必須進入角色，聲嘶力竭地痛哭，難度指數相當高。

柯震東拍攝前，更緊張到對導演說：「今天晚上我死定了，你也死定了，你一定會很後悔寫了這場戲。」沒想到開拍之際，柯震東就瞬間進入狀況淚流不止，讓九把刀高度評價：「我覺得拍了一段極為溫暖的鬼狗重逢。」

家中也有養狗的演員王淨對這場戲也是印象深刻，誇張到每看必哭，還開玩笑說：「如果勘吉（寵物名字）有這麼愛我就好了。」

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「月老」主演群柯震東、王淨、宋芸樺聽到電影即將再次播出，相當興奮，柯震東也分享，「希望大家能從這部電影理解到台灣的神話故事，以及陰間、死後的世界、一些比較不讓人懼怕的亞洲文化設定，還有導演想要傳達的『如果學不會說再見，就期待下次再相遇』。」

「月老」將於4月2日晚上9時在衛視電影台全台首播，串流平台Disney+也將同步上線。（編輯：張雅淨）1110330

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