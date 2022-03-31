楊雅喆金穗獎揭入圍 爆桂綸鎂出道前像小太妹

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）第44屆金穗獎今天公布入圍名單，由監製葉如芬、導演楊雅喆、金馬影后桂綸鎂頒發證書給台灣影視產業新秀；回憶起對方初入行模樣，楊雅喆爆料桂綸鎂當年簡直像個小太妹。

楊雅喆2012年以國片「女朋友。男朋友」，助桂綸鎂摘下金馬影后桂冠。不過兩人早在桂綸鎂出道作「藍色大門」相識，楊雅喆是劇組工作人員，而當年本是素人的桂綸鎂，就是在台北西門町被他的同事攔下邀去試鏡。楊雅喆笑說，桂綸鎂當時戴著黃色眼鏡、穿寬鬆T恤，「有點太妹樣」。

影集「初擁」先前發生工作夥伴墜谷身亡意外，讓業界許多人站出來，盼影視工作者勞權與環境安全被重視。葉如芬坦言，影視圈其實一直在努力，但沒有被看見，每個行業都很辛苦，大家應該相互扶持做出好作品，而不是彼此埋怨 ，「用愛包容一切」。

楊雅喆表示，希望投資方在預算上多支持國片，低廉價格真的無法做出高品質作品，更直言台灣影視產業薪資被低估。至於日前他短暫出任鏡電視董事長一事，楊雅喆坦言，一開始就知道自己只是去「頂一下」，目前已卸下職位，並與上一批董事一起離開，自己的專長與熱情還是拍電影，對管理職沒有野心。

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本屆金穗獎共有301部影片報名，最終61部作品入圍，無論劇情、紀錄、動畫、實驗類，都有機會角逐獎金新台幣60萬元的「金穗大獎」，總獎金高達540萬元。

本屆評審共有10名專業人士擔任，由「美國女孩」監製林書宇擔綱評審團主席，率領金馬獎最佳男配角林柏宏、導演侯季然、導演殷振豪、監製陳寶旭、動畫導演黃勻弦、紀錄片導演朱詩倩、實驗與紀錄片導演黃邦銓、錄像藝術家與導演蘇匯宇、美術指導蔡珮玲，分別選出入圍及得獎名單，結果將於6月11日的頒獎典禮揭曉。（編輯：張雅淨）1110331

第44屆金穗獎31日公布入圍名單，共有301部影片報名，最終61部作品入圍，無論劇情、紀錄、動畫、實驗類，都有機會角逐獎金新台幣60萬元的「金穗大獎」。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月31日