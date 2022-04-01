黃明志阿爆「登台之路」壓軸獻聲 展現音樂能量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）國際影音串流平台TaiwanPlus攜手Legacy，共同出品的實境紀實節目「登台之路」，壓軸登場的阿爆、黃明志、LINION與大團誕生也已上線，見證台灣近25年來的Live音樂精華。

馬來西亞創作歌手黃明志一向以直白敢言作風聞名，他在節目中分享日前在台北舉辦「全世界只有台灣能唱」的禁歌演唱會幕後心境：「在對抗過不公不義，面對種種殘酷的現實過後，還能夠勇敢的、繼續忠於自我的創作，對我來說這樣的登台才有意義。」同時也鼓勵台灣觀眾捍衛現有言論、出版、創作等自由權利，彰顯台灣自由開放環境的可貴，才讓多元言論得以百家爭鳴。

致力於排灣族母語創作的阿爆，則是在以華語創作為主流的台灣音樂圈中突破語言藩籬，以母語闖出一番天地，還曾登上紐約夏日音樂祭SummerStage的舞台開唱，不只體現「音樂無國界」，更是「越在地、越國際」的最佳實踐範本。阿爆表示：「這是一張什麼樣的作品？全部都聽不懂，但好好聽！」此次節目拍攝，更記錄下阿爆以音樂為載體，結合原住民舞蹈、繪畫與歌唱方面的才華，激盪出豐沛創作能量，讓原住民文化與國際接軌。

對於所有音樂表演者來說，舞台彷彿聖殿一般，是展現自我的機會，其中街聲（Street Voice）舉辦的「大團誕生」就是重要幕後推手，十多年來發掘茄子蛋、告五人、LINION等許多潛力新星。街聲音樂總監小樹說明：「我們做的工作有點像是翻土，把這個環境裡頭基本上的養分或土壤都做對了，只要你是有才華的人，丟進來就會長出東西來。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「大團誕生」遴選樂團不限定樂風，無論饒舌、金屬、電子樂、無伴奏合唱Acapella甚至民俗樂團，都有機會在此大展身手，並通往更大的表演舞台。

包括大團誕生挖掘樂團新秀的過程在內，還有阿爆、黃明志、LINION、Tizzy Bac、十九兩、八十八顆芭樂籽、怕胖團、黃玠、甜約翰等音樂人首度曝光的幕後故事，都已收錄於TaiwanPlus官網，讓全球觀眾一窺台灣當代音樂面貌。（編輯：屈享平）1110401