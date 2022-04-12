「一杯熱奶茶的等待」壓軸 亞洲躍動影展閉幕

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第14季芝加哥亞洲躍動影展10日放映「一杯熱奶茶的等待」後舉辦閉幕茶會，現場觀眾一同舉杯，為本季影展劃下句點。（芝加哥亞洲躍動影展提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年4月12日

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）第14季芝加哥亞洲躍動影展歷時近一個月，10日在台灣電影「一杯熱奶茶的等待」北美首映後閉幕，觀眾在COVID-19疫情延燒兩年多之後逐漸找回進戲院觀賞電影的樂趣。

本季亞洲躍動影展（APUC）3月13日展開，台灣單元壓軸，以實體及線上混合方式呈現7部電影。其中，「修行」、「詭扯」、「鱷魚」、「一杯熱奶茶的等待」9日至10日在芝加哥AMC River East 21戲院實體放映。

駐芝加哥辦事處長姜森10日下午到場觀賞「鱷魚」、「一杯熱奶茶的等待」北美首映並致詞。

姜森說，芝加哥亞洲躍動影展與駐紐約台北文化中心長期合作，共同在美國推廣亞洲文化，感謝主辦單位長期支持，穩固雙方合作。這次選映的7部台灣電影包含紀錄片、浪漫文藝、驚悚喜劇、劇情片等類型，顯示台灣在民主基礎上發展豐富的文化多樣性。

姜森表示，過去兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重衝擊戲院營運，本季影展台灣單元半數以上影片採實體放映，非常高興看到許多觀眾回到戲院共同欣賞精采作品。

網路暢銷小說改編的「一杯熱奶茶的等待」為本季亞洲躍動影展閉幕片，導演兼原著作者詹馥華在電影放映後透過影音分享拍攝心路歷程，期盼觀眾欣賞後如享受熱奶茶一般感受到人性溫暖。主辦單位在影片結束後舉辦閉幕茶會，現場觀眾一同舉杯為本季影展劃下句點。

主演愛情電影「鱷魚」的柯震東獲頒本季影展閃耀新星獎（Bright Star Award）。他在「鱷」片播映後透過影音表示，非常高興能得到主辦單位肯定，希望觀眾喜歡他的演出。

「鱷魚」導演陳大璞透過影音現身映後訪談時說，他對土地正義議題很感興趣，加上他沒有拍過感情戲，成為拍攝「鱷」片的創作源起。

「鱷」片中有場男女主角吻戲，陳大璞笑說，這是他首次拍吻戲，當時很緊張，希望能一次完成。女主角李心潔原本認為感覺不到位、要求重拍，但陳大璞覺得李心潔演出不需要再調整，於是他要求柯震東改變演出方式，更激烈地表達情感，最終呈現一場精彩且特別的吻戲。（編輯：郭中翰）1110412