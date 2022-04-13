于子育穿排灣族服 踏上部落尋根之旅

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來自屏東縣春日鄉力里部落、拿下第55屆金鐘獎迷你劇集女配角獎的于子育（右）有一半排灣族血統，爸爸是外省軍人，媽媽則來自頭目家族。左為藝人曾寶儀。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）藝人曾寶儀主持的實境節目「我們回家吧2」本週跟著演員于子育回到屏東春日鄉，展開一趟部落尋根之旅。于子育看見媽媽出生的地方，坦言自己小時候曾不敢對外張揚原住民血統。

來自屏東春日鄉力里部落的金鐘獎迷你劇集女配得主于子育有一半排灣族血統，爸爸是外省軍人，媽媽則來自頭目家族，兩人相差20歲。于子育笑說，媽媽曾抱怨嫁給老頭，但自己年紀大後覺得有這樣的爸媽好幸福，因為爸爸愛做菜、愛惜朋友，甚至直到離開人世的前幾年，都還在為家人做菜。

于子育提到，小時候爸爸曾去紐約2、3年，爸爸的長官每1、2個星期就來家裡探望一次，很照顧她們，所以每年爸爸都會弄點牛肉或包水餃送長官。于子育說：「在爸爸身上看到對朋友的感念，爸爸就是老兵的故事，他將同袍當成家人。」

曾寶儀分享，會找于子育當嘉賓也是因為看到報導，才了解到她的生命背景。于子育是頭目的小孩，這次節目踏進的老祖厝，目前是禁地，為了尊重祖靈，長輩還透過靈媒用儀式，告訴祖先製作單位要進去。于子育坦言這也是她第一次拜祖靈，甚至不知道這輩子能有機會回到老家。

于子育表示，自己沒在部落生活過，每年回家都像暑假夏令營，直到有次演出原民台的戲，才是尋根的開始。于子育坦言，以前年少不懂事，都不敢承認自己是原住民，因為當時外界對原住民大多是負面印象，後來長大回家發現根本不是那麼一回事，才感到有點慚愧。

節目中也曝光于子育姨媽蒐藏的許多排灣族傳統服裝，有的歷史甚至超過百年，曾寶儀和于子育也換上傳統排灣族頭目家族的服裝，這些族內禮服大都是姨媽親手做的，有的一套就要新台幣4萬多元，很明顯看出有階級之分。

于子育提到，部落裡路上除了有柴火做飯的香味，也有屎味，香跟臭夾在一起就是人生，也是家的味道，感覺味道特別香，這趟路也讓她更了解原來祖先是這樣在山上生活。

「我們回家吧2」每週四中午12時在myVideo上線，每週四晚上10時在三立都會台播出。（編輯：張雅淨）1110413

藝人曾寶儀（左）主持的實境節目「我們回家吧2」，跟著演員于子育（右）回到屏東縣春日鄉力里部落，跟著于子育的媽媽和姨媽邊唱邊跳。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月13日