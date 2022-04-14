趙傳重啟人生大夢演唱會 李芷婷「尬聲」討教歌藝

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（中央社記者王心妤台北14日電）歌手趙傳「人生大夢」演唱會因COVID-19疫情延至今年8月。趙傳今天在記者會表示，希望演唱會不會再次延期，近日將去補打第3劑疫苗，現場則邀請新生代歌手李芷婷當嘉賓。

雖然演唱會延期，但趙傳仍固定按照計畫訓練唱歌及體能，他透露平常都唱英文老歌發聲，「每次大概選14、15首歌，至少唱1個多小時」，同時搭配練習彈吉他，「這段期間好好練一下，彈得比以前更好」。飲食控制則是少澱粉及去油，每週固定打球2次訓練體力，也會重訓或快走1小時。

趙傳今天在記者會上除演唱新歌「人生大夢」，也重現經典「我是一隻小小鳥」，李芷婷也現身「尬聲」討教歌藝。李芷婷笑說，「傳哥是大前輩，在各個領域貢獻良多，能見到心目中的偶像當然緊張。希望傳哥初次見面能喜歡我，就當作看到自己的女兒那樣。」

趙傳離婚多年，被問到感情狀態，他表示，孩子是考慮的首要重點，「要說服他們或要他們理解是個問題，每個人都是獨立個體，他們也要尊重我選擇的立場，但到現在10幾年了，孩子也是我無法進入另一段關係的原因。」

趙傳透露，目前已收到海外商業演出邀請，年底預計到馬來西亞演出，美國商演則還在談。

趙傳「人生大夢」演唱會將於8月27日在台北流行音樂中心登場。（編輯：張雅淨）1110414