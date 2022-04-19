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三立節目染疫未停歇 「就是這味」製作人確診

2022/4/19 20:19
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）三立八點檔「一家團圓」服裝師、演員李燕確診COVID-19，今天又有同台節目「就是這味」製作人中鏢，三立今晚證實消息，並表示接觸人員皆已快篩，目前主持人姚元浩快篩是陰性。

三立證實，美食節目「就是這味」節目製作人PCR結果為陽性，已依規定在家休息，相關接觸同仁皆已進行快篩，正在自主健康管理中，主持人姚元浩快篩為陰性。而姚元浩主持的另一檔TVBS實境節目「來吧！營業中」製作單位則表示，原訂21日的錄影先暫停，目前節目仍有存檔，不會影響播出，但姚元浩外景部分確定取消。

另外，綜藝大哥胡瓜主持的外景節目「綜藝大集合」13日錄影時，因參與嘉賓、歌手曾瑋中確診，製作單位民視今天表示，將會暫停外景錄影，直到主持人群自主健康管理期滿，而民視其他節目則會請所有錄影的來賓出示小黃卡、錄影3天前的快篩陰性證明才能進棚工作。

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至於民視八點檔「黃金歲月」部分，民視說疫情以來節目製播都照疫情指揮中心規範，劇組有9成工作人員都完成3劑疫苗，也固定做快篩。劇組也會在人力及劇組安排上做好調配，維持戲劇正常製播，目前都有存檔。

同樣正在拍攝中，由方馨、邱琦雯、王樂妍主演的台視八點檔「美麗人生」，製作單位表示會依照政府防疫措施做好規劃，製作人郝孝祖也強調，目前「美麗人生」有2個多月的存檔，所有劇組人員除工作場所外，私下都避免群聚，要進劇組前都須出示快篩陰性證明，並且每3天快篩一次。（編輯：張芷瑄）1110419

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