曾沛慈新婚後首露面 甜揭人妻生活努力下廚

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）藝人胡宇威、曾沛慈今天為主演的新戲「親愛的亞當」亮相造勢，也是兩人相繼發布喜訊後首度合體。對於新婚人妻心得，曾沛慈笑言，只會黑暗料理的自己有多為老公努力下廚。

胡宇威1月求婚陳庭妮成功，沒隔幾天，曾沛慈也宣布結婚喜訊，讓人好奇「親愛的亞當」是否有讓人想婚的魔力。胡宇威透露，拍戲前就籌備求婚，只是要找適當時機進行，但後來因為工作忙碌，又遇上疫情爆發，就打破了原先的規劃。

曾沛慈則打趣回應，若現在說，是因為拍戲的哪個情節而觸動結婚的念頭，可能會引來另一半反問「你們是什麼意思？」她的幽默回應笑翻眾人。

提及新婚生活，曾沛慈甜回：「過得滿幸福。」她笑言，疫情期間每天相處，覺得時間過得特別快，結婚3個月像過了半年。

曾沛慈透露，自己最大的挑戰是下廚，平時在親友間她就以可怕的「黑暗料理」出名，煎荷包蛋都能黏在鍋子上。不過因為老公一句「喜歡吃太太做的菜」，讓她發奮逼自己多下廚練習。

被問及是否準備好當爸媽，胡宇威表示，還是要先登記結婚，才準備生小孩，「這一定要有步驟啊，我比較傳統，預期疫情過後是最好的選擇，讓寶寶健康面對這個世界」。

曾沛慈也坦言不可能在今年，目前拍戲、發片行程已經一路排到年底，預計明年再好好備孕，「不過也要順其自然啦，沒有也要好好過生活」。

「親愛的亞當」將於5月15日起每週日晚上8時，在八大戲劇台播出。（編輯：管中維）1110421