傅孟柏新片售命挑戰親密戲 曾之喬先喝薑母鴨壯膽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北22日電）電影「售命」由新銳導演鄧仲謀編導，金鐘視帝傅孟柏跟女星曾之喬、蔡淑臻都有親密戲，曾之喬透露拍攝前特別喝了碗薑母鴨壯膽。傅孟柏則是為角色心境轉變蓄鬍變「原始人」。

「售命」昨天舉辦試映會，傅孟柏片中從普通上班族變成蓄鬍亂髮的原始人狀態，反差令人驚訝。鄧仲謀透露當時是先拍攝傅孟柏蓄鬍模樣，沒想到傅孟柏剃鬍演出上班族，反而讓導演認不出來，「我還問工作人員，孟柏人呢？」

傅孟柏與曾之喬片中有親密接觸，2人開拍前一起上了表演課，曾之喬需要在蹲馬步的傅孟柏身上爬來爬去且不能掉下來。曾之喬笑稱當時近到能聞到對方的味道，比健身還辛苦，說是曖昧不如像是軍中同袍在受訓，「所以床戲沒什麼尷尬的。」

蔡淑臻被問到與傅孟柏的親密戲，她表示，「這場戲真的是全天下最難拍，沒想到床戲這麼無聊。」幸好傅孟柏給了很多小技巧幫助放鬆，傅孟柏表示，片中動作雖然粗暴，但拍攝前反而更需要做準備，要比平常更有禮貌且溫柔些。「售命」將於29日全台上映。（編輯：陳政偉）1110422