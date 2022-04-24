王少偉楊銘威確診 「我的婆婆」電影版停拍一週

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）台灣演藝圈COVID-19確診案例頻傳，三立八點檔「一家團圓」劇組已累計7人染疫，剛開鏡的「我的婆婆」電影版也因主演楊銘威、王少偉PCR檢驗陽性，劇組宣布25日起停工一週。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診數每日攀升，疫情擴及演藝圈，綜藝大哥徐乃麟、歌手曾瑋中、「鼓鼓」呂思緯、女星徐凱希、演員胡釋安等人確診。

台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」推出電影版「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」，劇組17日舉辦開鏡儀式，21日楊銘威證實確診，楊麗音、張書偉、「勇兔」林筳諭則因曾與經紀公司確診工作人員接觸，被匡列居家隔離；今天凌晨王少偉也在個人社群平台Instagram表示PCR檢驗結果為陽性。

「我的婆婆」電影版劇組今天宣布25日起停拍一週，監製陳慧玲、吳明憲持續關心演員身體狀況，王少偉、楊銘威、張書偉、林筳諭目前身體均無不適，一週後可陸續歸隊。

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劇組表示，在繼續開拍之前，全劇組工作人員及演員都會PCR檢測，檢測安全後，便可進組工作，「期待給大家一個友善、安全的工作空間，也期許台灣都能一起平安挺過疫情」。

另外，三立「一家團圓」劇組目前共有7名相關人員確診，包含演員李燕、張郁婕、余秉諺、李緻，以及1名化妝師和2名服裝管理人員。三立表示，劇組目前沒有考慮停拍，每次上工前都會嚴格進行快篩。（編輯：張雅淨）1110424