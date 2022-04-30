傅孟柏與蔡淑臻挑戰「售命」 慨談人生低潮

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（中央社記者王心妤台北30日電）電影「售命」由傅孟柏、蔡淑臻等主演，傅孟柏片中只想賤賣生命。2人都承認有過生命低潮，傅孟柏靠攝影從幕後走到幕前獲獎，蔡淑臻則因為罹肌筋膜疼痛症候群而曾對人生失望。

傅孟柏在「售命」飾演「魯蛇」保險員阿良，不只蓄鬍扮醜，甚至在西門町裸奔。傅孟柏接受中央社記者專訪表示，這次擺脫「文青男神」的形象演出「其實滿爽」，他說：「但議題其實探討活著是為了什麼，又應該為了什麼要死去，只是用個很白爛的方式呈現。」

傅孟柏認為片中其實雕塑角色線條也很有趣，尤其在台灣較少看到黑色荒誕類型喜劇，從角色一開始的了無生趣到最後回歸近乎人類原始狀態，是個很大的挑戰。

傅孟柏雖從戲劇系畢業，但一開始進入演藝圈，其實是從擔任攝影師開始再走回幕前，並獲得金鐘獎電視電影最佳男主角肯定。他坦言剛退伍時找不到人生重心，也不知道該為什麼努力，每天只騎著腳踏車四處遊晃，靠著攝影才漸漸找回想努力的方向，「我真的很喜歡攝影。」

蔡淑臻以模特兒出道，然後跨足戲劇演出，2020年以「噬罪者」摘下金鐘獎最佳女配角獎。她在片中幾度色誘傅孟柏，她笑稱，雖然模特兒不畏懼身體裸露，但要露出誘惑表情，「還是滿難的。」

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2017年，蔡淑臻因診斷出肌筋膜疼痛症候群淡出螢光幕，她接受專訪不諱言那是人生最低潮，連躺在床上不動都會感受到有人從四面八方扯開自己的疼痛，現在雖已好轉，但仍無法穿太久高跟鞋，也不能久爬樓梯。

蔡淑臻表示，一開始不知道情況會惡劣到如何，「也許坐輪椅，人生就會變另一個樣子，不知道那是不是已經最糟，或許會更糟，沒有盡頭的感覺。」她說：「那是種精神折磨，突然不知道人生方向，不能當演員，可能連工作都不能做了。」但目前她仍積極治療，身體已持續好轉中。「售命」全台上映中。（編輯：屈享平）1110430