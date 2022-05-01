莫子儀挑戰「夢遊的人」 攜手黃裕翔夢遊多重宇宙

音樂製作人日京江羽人（左起）、金馬影帝莫子儀、金曲獎得主黃裕翔攜手合作，呈現「夢遊的人」音樂劇場線上演出，帶來視覺、聽覺雙重饗宴。（有享娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月1日

（中央社記者葉冠吟台北1日電）音樂劇場「夢遊的人」今晚將是最後一場線上直播，這部集合金馬影帝莫子儀、金曲獎得主黃裕翔與音樂製作人日京江羽人的精采作品，昨晚首演廣獲好評，莫子儀笑言這是他轉型音樂人的挑戰。

「夢遊的人」延伸自莫子儀2017年的散文集「失眠的人」，主辦單位在新聞稿中指出，莫子儀撰寫的文本，以童話「愛麗絲夢遊仙境」及「小王子」為概念，但劇中愛麗絲成了有夢遊困擾的丹尼斯，在迷幻的虛實之間尋找、證明自己的存在。另一方面，主創音樂則結合「鋼琴」、「吉他」、「電子噪訊」、「環境聲響」、「文本唸白」，將「愛麗絲夢遊仙境」聽覺化，架構出沉浸式的夢遊世界。

由莫子儀飾演的丹尼斯，必須運用多聲道演唱台、日語的那卡西演歌，同時也有朗誦日文情話與搞笑台語廣播劇的橋段，面貌多元、驚喜連連。昨晚首演後，莫子儀笑言這是他企圖轉型音樂人的作品，沒想到音樂人完全沒比當演員輕鬆。

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除了莫子儀挑戰「男版愛麗絲」，負責音樂創作與鋼琴演奏的黃裕翔也兼演護士及便利商店店員，音樂總監日京江羽人還要軋上醫生一角，3人在劇中又演又彈又唸，透過丹尼斯在迷幻的虛與實之間證明自己的存在，全場盡情翻玩「夢遊的多重宇宙」。

「夢遊的人」雖為全程線上演出，但製作依舊講究質感，由專業劇場人張暉明擔任導演，透過影像串接，莫子儀、黃裕翔、日京江羽人穿梭於天橋、街道、便利商店等不同場景，呈現豐富的視覺體驗，節目內容與相關售票訊息可上臉書專頁查詢。（編輯：屈享平）1110501