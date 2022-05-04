公視新戲「村裡來了個暴走女外科」 新北辦特映

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公視新劇「村裡來了個暴走女外科」4日在新北市舉辦特映會，新北市長侯友宜（中）到場致意，並表示劇中探討醫病關係，故事溫馨兼具趣味，歡迎大家觀賞，可了解台灣醫療生態，也能認識新北之美。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年5月4日

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（中央社記者王鴻國新北4日電）在新北市政府及輔大醫院協拍下，公視「村裡來了個暴走女外科」今天舉辦特映會，新北市長侯友宜到場致意，輔大副校長謝邦昌笑說，暴走是戲，輔大醫師一點都不暴走。

這場特映會在國家電影及視聽文化中心舉辦，侯友宜、謝邦昌及輔仁大學附設醫院副院長洪焜隆等人出席。侯友宜表示，新北協拍中心100年9月成立後，迄今協拍案件已超過5700件次。

他表示，劇中探討醫病關係，故事溫馨兼具趣味，歡迎大家觀賞，可了解台灣醫療生態，也能認識新北之美。他以自身刑警經驗，提到過去必修的法醫課程也曾涉略鑑識、醫療等領域，十分佩服女主角蔡淑臻的精湛演技。

謝邦昌說，輔大醫院提供醫療諮詢和場地協助，畢竟醫院是醫療專業場所，不是片場。而醫師是一種專業，暴走是戲，輔大的醫師一點都不暴走。在這疫情緊張時刻，還能有戲可以追，是一種幸福。

分擔戲劇醫療諮詢的輔大醫院重症醫學科、大腸直腸外科主治醫師陳相智說，醫療是專業嚴謹的，他分擔教導演員手術、救護等動作，但演員真的很厲害，那些手勢看起來很專業。透過後製和動漫效果，戲劇張力更強、更好看。

市府新聞局表示，「村裡來了個暴走女外科」由公共電視出品，劇情描述迷失自我的外科醫師小劉逃離都市醫院的權力鬥爭，到鄉村小醫院任職，鄉下溫暖的人情逐漸融化她冰冷的內心，也讓她找回行醫的初心，重新對外科、生命燃起前進的勇氣。（編輯：李錫璋）1110504