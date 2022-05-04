鮑起靜新片飾演傳統華人母親 自勉跟上時代腳步

香港女星鮑起靜演出電影「一家之主」，演出傳統華人社會的母親形象，她笑稱近年演出的母親角色都要扮老，這次終於能漂漂亮亮地演出。（双喜提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月4日

（中央社記者王心妤台北4日電）港星鮑起靜在新片「一家之主」呈現華人母親與家庭關係，她透露，也因這次演出想起已故母親；且為了不與時代脫節，私下和好友互相勉勵不應倚老賣老，近年開始跑步鍛鍊身體。

「一家之主」由新銳導演王希捷執導，演員寇世勳、鮑起靜、陸弈靜、于家安、柯佳嬿、李淳等人主演，重現媽媽與家庭的關係。

鮑起靜接受中央社記者跨海專訪表示，雖然常飾演媽媽，但這次經驗格外難得，「以前都不用化妝或梳頭，還要滿臉皺紋，連老人斑都出現，這次光化妝梳頭就45分鐘，終於可以當漂漂亮亮的媽媽。」她笑說自己年齡比寇世勳大5歲，沒想到第一次合作就上演姐弟戀。

鮑起靜片中演出傳統華人社會的母親形象，被問到香港和台灣的母親有沒有不同，她笑說，雖然外界總認為香港女生比較強勢，但以她那一輩的人來說，其實台灣媽媽和香港媽媽差異不大。但她也提到女兒與老公的關係比較平等，「現在科技也很進步，新一代的媽媽比我們更能幹了。」

鮑起靜表示，私下和好友們常會互相提醒要跟上時代腳步，不能倚老賣老，像是教育孫子就會盡量尊重女兒的想法。鮑起靜透露，近年更開始慢跑，不只身體變好，也變得更有精神。

鮑起靜表示，片中與資深女星于家安的對手戲讓她想起和過世媽媽的相處時光，「我從小就喜歡跟著媽媽做菜、摺衣服，也常會夢到她，媽媽喜歡打牌，她在夢裡都會很開心地跟我說要去打牌了，開心的不得了的樣子。」

鮑起靜回憶，小時候家境雖不富裕，但媽媽領了工資總會邀請好友到家裡吃餃子和西瓜，一群人總是開心地聚在一起，「媽媽也教會我快樂分享以後會更快樂，如果一個人有錢，只是在家裡數鈔票，這樣會快樂嗎？」

「一家之主」將於6日上映。（編輯：張雅淨）1110504